¿Cómo se manejará la incineración de cuerpos en tiempos de coronavirus? Esto dice López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, precisó este viernes que la incineración queda prohibida para los cuerpos no reclamados o no reconocidos, esto en el contexto de las víctimas mortales del nuevo coronavirus.

"La decisión de no incineraciones es específicamente en cuerpos no reclamados o no reconocidos.

"Las personas que fallecen y son reconocidos pueden proceder sin problema a la incineración", afirmó durante la conferencia diaria sobre la situación del COVID-19 en México.

López-Gatell señaló que esta tarde se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud respecto a los restos o cadáveres y la incineración.

El motivo de este acuerdo es, dijo el funcionario, en virtud a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que contempla la necesidad de mantener la posibilidad de identificar a las personas que fallecen.

"El presente Acuerdo tiene por objeto prohibir la incineración de cuerpos no identificados, e identificados no reclamados, fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); así como sugerir medidas para el registro de las defunciones en el marco de la emergencia sanitaria", se lee en el DOF.

Por lo anterior, ninguna institución pública o privada que tenga a su cargo el manejo de los cadáveres tendrá permitido:

-La incineración de los cuerpos no identificados, o identificados pero no reclamados, en todo el país fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 o cualquier otra causa como lo establece la ley de personas desaparecidas.

-Inhumar los cadáveres de los cuerpos no identificados, o identificados pero no reclamados, en las fosas comunes existentes.

Además, en el caso de cuerpos sospechosos o confirmados de COVID-19, no se podrá realizar exhumación antes de 180 días a partir de la fecha en que se haya inhumado.

El martes, el subsecretario de Salud dijo que se se publicaría más adelante dicho acuerdo en el que se eliminaría el criterio para la cremación de los individuos que mueran por esta enfermedad para respetar la búsqueda de personas desaparecidas.

"Se va a eliminar el criterio de cremación atendiendo a las disposiciones de la Ley General de Víctimas", informó el funcionario en conferencia de prensa.