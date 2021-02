¿Cómo han avanzado las solicitudes de amnistía en México? Así lo explica Gobernación

El Gobierno de México presentó este jueves datos relacionados con los y las beneficiarias de la Ley de Amnistía en el país. ¿Cómo ha avanzado? Te explicamos.

Han sido recibidas mil 115 solicitudes de amnistía a nivel nacional, con corte hasta el 22 de enero de 2021.

Del total de solicitudes, 173 son por parte de mujeres y 942 por parte de hombres, mientras que hay 67 de personas indígenas, en este caso, de 11 mujeres y 56 hombres, detalló Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.

"De los mil 115 casos que hemos recibido, 770 son delitos contra la salud. De los mil 115, que están en dictamen, podemos comentar que 175 ya son delitos que no proceden, y 769 estamos en espera de información. ¿Por qué estamos en espera de información, y aprovecho este foro? Porque cuando nos mandan su solicitud de amnistía a veces no nos ponen su número de expediente, solo nos ponen su nombre, 'quiero amnistía', pero no nos dan más información", comentó la funcionaria.

Debido a esta situación, la unidad tiene que iniciar un trabajo de investigación. Asimismo, pidió a las personas que solicitan este recurso que recuerden poner su dato de contacto, bajo qué delito piden amnistía y el expediente.

Téllez también destacó en su presentación los datos por estado de las solicitudes. Los tres desde donde han llegado más son Sinaloa, con 183; Baja California, con 158; y Chiapas, con 141.

Las solicitudes de amnistía pueden ser enviadas al correo electrónico amnistia@segob.gob.mx.

Téllez apuntó que México se unió a un esfuerzo, junto a países iberoamericanos, relacionado con preliberaciones en Centros Penitenciarios Estatales debido a la pandemia de COVID-19.

Desde abril de 2020 hasta enero de 2021, se han logrado 3 mil 322 preliberaciones a nivel nacional.

La Ley de Amnistía fue publicada el 22 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Dicha ley busca liberar a las personas que no cometieron delitos graves y, el contexto de la epidemia por coronavirus, evitar la multiplicación de contagios en las cárceles federales de México.

La Ley de Amnistía es también en favor de mujeres acusadas del delito de aborto, de personas indígenas que durante su proceso legal no contaron con intérpretes o defensores que conocieran su lengua, así como en favor de quien cometió robo simple y sin violencia.

En tanto, esta ley no beneficiará a quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal ni a quienes hayan cometido secuestro o si se utilizó armas de fuego en la comisión de un delito.

