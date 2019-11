¿Cómo adquieren los cárteles un arma de EU sin documentos? Estas son 4 posibles maneras

Uno de los problemas más graves que aquejan a México en la actualidad es la violencia generada por los cárteles del narcotráfico, pero de acuerdo con el periodista estadounidense Ioan Grillo, quien escribe actualmente para The New York Times, dichos grupos operan con armas que, en su mayoría, provienen de Estados Unidos.

A lo anterior surge una pregunta: ¿cómo logran los grupos criminales obtener armas desde Estados Unidos sin necesidad de los documentos necesarios para su portación?

Grillo, quien se especializa en investigar el narcotráfico y el fenómeno del tráfico ilegal de drogas, explicó en entrevista para El Financiero Bloomberg TV que existen 4 formas para hacerlo:

1. Compras particulares.

El experto indicó que en una entrevista con un extraficante, en el Penal de Ciudad Juárez, supo que existen Ferias de Armas en Estados Unidos en las que hay personas que venden, de manera oculta, armas sin papeles y sin identificación y cuyo pago se hace en efectivo.

“Es un hueco en la ley. La gente aprovecha para salir y vender sus armas de particular a particular, y esa gente no pide identificación, te cobra en efectivo”, dijo en La Nota Dura, con Javier Risco.

Señaló que en una ocasión acudió a un evento de ese tipo para corroborarlo y descubrió que existe gente ofreciendo las armas de manera directa.

2. Pagar a un ciudadano estadounidense

Grillo dijo que existen ciudadanos estadounidenses que con su identificación comprar un arma de manera legal y que cobran 100 pesos a delincuentes por realizar la operación.

El experto dijo que el pago es bajo ya que la pena por comprar un arma y entregarla a alguien más no implica cárcel.

“Dan el dinero a otra persona, que va a la tienda y compra un arma, Pagan 100 dólares por comprar un AK-47”, indicó.

Señaló que en este caso la respuesta es incrementar la pena para quien cobra por comprar un arma y entregarla posteriormente. Dijo que en ocasiones son los estudiantes el principal objetivo de quienes buscan a una persona para realizar dicha compra.

3. Robos

La tercera manera es robar las tiendas. De acuerdo a sus investigaciones, existen tiendas de armas en Estados Unidos con medidas de seguridad muy bajas y que son víctimas constantes de robos.

“Hay caso en los que la persona entra y toma el arma del lugar y puede salir con ella. Algunas tiendas tienen muy baja seguridad y hay quienes simplemente entran a las tiendas y las roban”, dijo.

4. Armas fantasmas

Esta modalidad, explica, se realiza mediante la compra de piezas por Internet. De esa forma, un delincuente puede ‘armar’ una pistola o un AK-47 mediante piezas adquiridas por separado.

Ioan Grillo escribió un artículo para The New York Times, este miércoles, titulado “Lo que Trump no dijo sobre la masacre en México”, en el que describe la problemática que implica el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia los cárteles de México.