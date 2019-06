Comisiones del Senado retrasan votación del T-MEC para escuchar a Ebrard

Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; Puntos Constitucionales; Economía, y Relaciones Exteriores de América del Norte, pospusieron para el viernes en la tarde la votación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esto en espera de la comparecencia que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostendrá en el Senado ese día y después de la cual tendrá lugar la votación que apuntaría a darle el pase al acuerdo en las respectivas comisiones.

De ser aprobado en comisiones, el documento pasa al Pleno del Congreso para su discusión.

A solicitud de la senadora del PAN, Noemí Reynoso, se acordó que una vez que el canciller Marcelo Ebrard comparezca ante la Comisión Permanente, el resto de las comisiones votarán el tratado.

“Se ha expresado la voluntad de ir a favor, no está en ese sentido en duda si votamos o no a favor de que el acuerdo T-MEC sustituya al TLCAN, todos estamos a favor. Pero también consideramos muy importante que se den estos tiempos para que se desahoguen las explicaciones pertinentes que hagan lugar y den al senado, al Congreso, una importancia y relevancia que está expresada en la propia Constitución. Es un asunto de forma y no de fondo”, dijo el presidente de la Comisión de Economía, Gustavo Madero, en el marco de una sesión extraordinaria.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, es importante que la aprobación del pacto comercial se realice con el consenso de todas las fracciones del Senado.

En la discusión, los senadores Damián Zepeda, del PAN, Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, y Cristóbal Arias, de Morena, se manifestaron a favor de posponer la votación, ya que el acuerdo alcanzado con Washington la semana pasada relacionado con los temas arancelario y migratorio está relacionado con el tratado.

“Bajo ningún supuesto se puede comprometer el Estado mexicano a compromisos de actuación en ninguna materia, en materia internacional, sin la intervención del Senado de la República. Ojo con eso, si esa es intención desde ahorita les anticipamos que la vamos a controvertir legalmente. No hagamos ese tipo de pasos. Estamos en la mejor de las intenciones. Todos queremos avanzar. En este caso el T-MEC anunciamos nuestro voto a favor, simplemente estamos queriendo escuchar todas las informaciones”, advirtió el senador Zepeda.

Ante ello, el legislador de Morena, Cristóbal Arias, se manifestó a favor de las posturas del PAN y propuso realizar un receso para reconsiderar y posponer la votación en comisiones para después de la comparecencia del canciller.

Más tarde, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un segundo periodo extraordinario para que el Senado discuta el documento del T-MEC. Este periodo será los días 18, 19, 20 y 21 de junio.

Si el documento se aprueba, México se convertiría en el primer país de América del Norte en ratificar el nuevo tratado.

Con información de Eduardo Ortega y Daniel Blanco.