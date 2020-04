Comisiones del Senado aprueban Ley de Amnistía sin la oposición; pasa al Pleno

Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron este lunes la Ley de Amnistía.

Con ello, la minuta pasará hoy mismo al Pleno de la Cámara alta para ser discutida y votada -en caso de que se reúna el quórum-, con la ausencia del bloque opositor, conformado por las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD).

La Comisión de Gobernación emitió nueve votos a favor de la iniciativa, mientras que la Comisión de Estudios Legislativos Segunda dio siete votos a favor. Es decir, fue avalada por unanimidad.

Los legisladores acordaron aprobar en lo general el dictamen, sin cambios, con el fin de llevar las reservas al Pleno.

Esta ley tiene el objetivo de liberar a presos que no son reincidentes y que no hayan cometido delitos como homicidio, secuestro ni lesiones graves.

La senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, afirmó que con esta ley se colabora para que no se extienda la pandemia de COVID-19 a los centros de reclusión.

“Estamos restituyendo derechos, no estamos liberando asesinas, asesinos; y no voy a permitir que se venga a decir a esta casa del pueblo que estamos liberando a gente asesina. No lo voy a permitir”, apuntó.

Anteriormente Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, indicó que no podrán recibir amnistía “quienes estén condenados por feminicidio, violación, trata de personas, robo a casas habitación, huachicoleros”.

#ComisionesSenado ✅ Avalan Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, dictamen por el que se expide la #LeyDeAmnistia.

????Pasa a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno pic.twitter.com/UsNjPU0PA9 — Noticias Congreso (@NoticiaCongreso) 20 de abril de 2020

Con información de Eduardo Ortega.