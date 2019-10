Aprueban dictamen para que sean los ciudadanos quienes pidan la revocación de mandato

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron este jueves, por mayoría, el dictamen de consulta popular y revocación de mandato, la cual se prevé sea votada en el pleno la siguiente semana.

La consulta de revocación de mandato, tanto del presidente de la República como de los gobernadores, sólo podrá ser solicitada por los ciudadanos al Instituto Nacional Electoral (INE), durante los tres primeros meses del cuarto año del periodo constitucional, pactaron las fuerzas políticas en el Senado.

En el dictamen se establece que el INE estará encargado de la organización, desarrollo, cómputo de la votación y resultados, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La bancada mayoritaria de Morena en el Senado, que lidera el senador Ricardo Monreal, cedió ante las fracciones de oposición, por lo que la revocación del mandato no podrá ser solicitada ni por el propio presidente de la República, ni por las Cámaras del Congreso de la Unión.

No obstante, los legisladores reservaron tres temas que aún están por definirse: si se establece o no la revocación de mandato en las Constituciones locales para las entidades federativas; si el titular de la Secretaría de Gobernación se queda o no en sustitución en caso de revocación del presidente y el establecimiento de un presupuesto para la realización de la consulta popular.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, precisó que se buscarán los consensos en las propuestas presentadas por los senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

“Yo en lo personal ya me manifesté a favor. Me parece que los temas principales que considerábamos que deberían de estar ya están incluidos:

“No contaminar la elección, ya se logró; que sea un derecho ciudadano y no del presidente, ya se logró; que lo organice el INE, ya se logró; que se prohíba la publicidad del gobierno, ya se logró; qué pasa si se nombra a un gobernante, ya se logró. Eso son logros de la oposición.”, aseveró el senador panista Damián Zepeda.

No obstante, aclaró que el grupo parlamentario del PAN, que encabeza el queretano Mauricio Kuri, aún va a valorar el tema, porque aún hay quienes tienen temor de su aplicación.

El senador Zepeda destacó que quedará prohibido que se lleve a consulta popular la ampliación de un mandato de elección popular.

“Se acaba la duda de que se podrá Andrés Manuel prolongar su periodo con estas figuras. Si se aprueba esta reforma como viene se acaba la duda porque ya hay una prohibición expresa en la Constitución”, aseveró.