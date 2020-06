Comisión Permanente exige a FGR esclarecer asesinato del juez Uriel Villegas

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió a la Fiscalía General de la República, en coordinación con las autoridades federales y estatales, esclarecer el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas, ocurrido el martes 16 de junio.

En el inicio de la sesión de este miércoles, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, leyó un posicionamiento mediante el cual los legisladores condenan de manera enérgica el homicidio del juez federal.

“A quienes integramos el Poder Legislativo federal preocupa que los jueces no estén seguros en el desempeño de sus funciones, la existencia de falta de garantías no permitirá la aplicación de una justicia imparcial ni posibilitará el acceso a la justicia, no se deben de tolerar actos de violencia sobre quienes realizan una labor tan importante de garantizar el Estado de derecho.

“Demandamos y exigimos que en acción coordinada la Fiscalía General de la República, autoridades federales y estatales unan esfuerzos para lograr el total esclarecimiento de los hechos y que la justicia sea efectiva”, aseveró.

Fernández Balboa expresó las condolencias a los hijos, familiares, amigos e integrantes del Poder Judicial de la Federación.

El pleno de la Comisión Permanente, en sesión a distancia, guardó un minuto de silencio por el juez Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas.