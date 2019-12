Comisión de Justicia solicita a Monreal separar a Lilly Téllez de la bancada de Morena

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia solicitó este lunes a Ricardo Monreal separar a la periodista y legisladora Lilly Téllez de la bancada de Morena porque no comparte ni respeta los documentos básicos del partido.

"La Comisión Morena le requiere a Ricardo Monreal Ávila, en su calidad de coordinador de la bancada de Morena en el Senado, realice a la brevedad en un plazo no mayor a tres días hábiles la inmediata separación de María Lilly del Carmen Téllez de la bancada de Morena en el Senado", indicó la Comisión en una carta publicada en su cuenta de Twitter.

"En virtud de que no es una protagonista del cambio verdadero, (militante afiliada de Morena) es evidente que no comparte, respeta ni representa lo establecido en los documentos básicos de Morena", agregó.

Indicó que Monreal debe informar a dicha Comisión su respuesta en un plazo no mayor a 24 horas.

La senadora ha respaldado, a través de su cuenta de Twitter, el protocolo modificatorio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y aseguró que este no tiene letras chiquitas.

En marzo pasado, Lilly Téllez se pronunció contra el aborto, al considerarlo como el "asesinato de una persona".

Las declaraciones de Téllez se dieron después de que el Congreso de Nuevo León aprobó ese mes una reforma para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

La @CNHJ_Morena informa la emisión del oficio CNHJ-584-2019 mediante el cual se hace formal requerimiento al C. Ricardo Monreal Ávila, a efecto de separar a la C. Lilly Tellez de la bancada de #Morena en el Senado.@diazpol @arroyolegaspi @GabrielaRodr108 pic.twitter.com/YGQSwaiHS7 — CNHJ MORENA (@CNHJ_Morena) December 17, 2019

Este lunes, el senador Martí Batres Guadarrama consideró que no prosperará la solicitud para separar de la bancada a Téllez García, debido a que no comparte ni respeta la ideología de esta fuerza política.

“En el caso de Lilly Téllez se trata de una legisladora externa, como ella misma ha aclarado, no pertenece al partido. No está sujeta a la disciplina del partido. No procede expulsar a Lilly Téllez del Grupo Parlamentario de Morena”, indicó en entrevista con Notimex.

El legislador apuntó que la senadora es externa, es decir, que no milita en el partido, por lo que no podría ser separada de la fracción parlamentaria.

Comentó que incluso ella misma siempre ha manifestado su cualidad externa y que no está incorporada al partido.

“Creo que hay que respetar esa condición en la que ella está, coincide con una parte del programa del partido y creo que este marco de libertades es el más adecuado”, añadió Batres.

En tanto, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, también de Morena, señaló que desconocía dicho documento y por lo tanto prefería no opinar sobre el tema.