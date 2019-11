Diputados aprueban en comisión (al fin) Presupuesto de Egresos 2020; pasa al Pleno

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general y particular el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 que contempla un gasto total por 6 billones 107 mil 732 millones 400 mil pesos.

Con 34 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, la Comisión que sesionó en un salón del Centro Santa Fe, avaló el dictamen y dispensó la discusión de las reservas para enviarlas a la Mesa Directiva y posteriormente llevarlas al Pleno desde la sede alterna a San Lázaro.

Los diputados aprobaron un PEF 2020 con un monto total de 6 billones 107 mil 732 millones 400 mil pesos, esto es un aumento de 1 por ciento en términos reales (269 mil 672.7 millones de pesos) respecto del presupuesto aprobado para 2019, cuando se aprobó un presupuesto de 5 billones 838 mil 59 millones 700 mil pesos.

Luego de tres horas de sesión de la Comisión, los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista de México (PVEM) votaron a favor del dictamen al considerar que el PEF 2020 atiende las necesidades de los más pobres y rompe con las inercias de "los moches" a través de la entrega de recursos a organizaciones campesinas.

En contraste, los diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y los diputados sin partido, votaron en contra del dictamen al coincidir que el PEF 2020 desatiende a sectores como el campo y la salud, mientras que destina recursos a programas asistencialistas que no generarán crecimiento económico.

El recorte al gasto en el sector del campo fue la principal causa por la que organizaciones campesinas bloquearon San Lázaro, al acusar que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tuvo en 2019 un presupuesto de 65 mil 434 millones de pesos, pero para 2020 se proyecta un recorte de 40 por ciento.

Hacienda envió una propuesta de Presupuesto para Sader de 46 mil 253 millones de pesos y tras las negociaciones con los campesinos, la dependencia tendrá un ligero incremento para alcanzar los 47 mil 576 millones de pesos, un monto que dejó inconforme al sector.

La diputada Carmen Cabrera del PES, lamentó que los diputados estén sesionando en el Centro Santa Fe por la "falta de sensibilidad y de diálogo con los campesinos, y por haber montado un operativo para detener a los campesinos que piden recursos para caminos rurales y apoyos para zonas indígenas".

Señaló que aunque el PES apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador en su proyecto de nación, "este gobierno de izquierda que yo apoyé y que sigo apoyando al presidente porque aún tengo esperanza de que algún día reflexione y ayude a los campesinos que confiaron en él porque iba a sacar al campo, hoy no ha hecho nada y en el presupuesto al campo viene disminuido".

Mientras que la diputada Fabiola Loya de MC, lamentó que no haya habido debate del dictamen en la Comisión y que se esté legislando sobre las rodillas, ya que "el dictamen no refleja las necesidades del país, no queremos un México asistencialistas, a duras penas se igualó el gasto federalizado a lo que se aprobó en 2019".

El diputado Fernando Galindo del PRI, criticó que Morena está haciendo que todos los diputados violen el marco legal al sesionar en una sede alterna a San Lázaro, "estamos sesionando en este centro empresarial para poder dictaminar aquí ante la falta de sensibilidad política para escuchar a todas voces. Tenemos un Presupuesto centralista".

Ante las diversas menciones de Morena y del presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, sobre que los campesinos quieren "moches", Galindo rechazó esa afirmación y dijo que "no quieren moches sino Presupuesto porque el campo es el sector que más está creciendo pero ahora se le recorta Presupuesto a los pequeños productores".

En defensa del presupuesto habló el diputado Pablo Gómez de Morena, quien rechazó que se esté "regalando dinero" con programas asistencialistas, por el contrario, sostuvo que se están reconociendo derechos sociales de los grupos más pobres.

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Avelino López, calificó a la oposición de "corruptos" al considerar que todas las carencias que señalan y el "abandono" al campo que señalan, se debe a las administraciones anteriores que "robaron el dinero, no nos vengan a hablar de moralidad".

Del PT, el diputado Benjamín Robles, dijo que "este Presupuesto se construyó desde la campaña del presidente López Obrador, los que peleábamos por estar en campaña en el templete con AMLO, hoy debemos estar apoyándolo con el voto a favor de este Presupuesto".