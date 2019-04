Comercio entre México y EU se ha ralentizado por política migratoria de Trump: Ebrard

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó este martes que la medida tomada por el Gobierno de Estados Unidos de reforzar su frontera con México con más agentes ha generado lentitud en el tráfico comercial de varias aduanas, particularmente en la de Ciudad Juárez-El Paso.

También dijo que Estados Unidos les ha dicho que no cerrará la frontera con el país; sin embargo, destacó que la administración mexicana está preparado para diversos escenarios si esto ocurriera.

“Hasta ahorita que yo sepa, que tengamos información, no es cerrar, cerrar quiere decir que ya no pasa nadie. Nos han dicho que no va a ocurrir, esperaríamos que no ocurra, sí les creo, hasta el día de hoy lo que nos han informado ha sido veraz, no tienen la intención de cerrar, pero sí tienen ese problema de que están destinando personal a esto.

“¿Qué procuramos hacer? Que se pueda restablecer a la brevedad el flujo normal, es lo que estamos dialogando con ellos, donde tengo la situación más difícil es en Ciudad Juárez, hoy”, declaró.

En conferencia de prensa en la Cancillería, señaló por otro lado que: “Nosotros actuaremos siempre con dignidad, respeto, como siempre hemos respetado a los demás, pero con la dignidad de México. Jamás vamos a permitir que nos atropellen”.

Explicó que han hecho una revisión de los cruces fronterizos y precisó que es en Ciudad Juárez donde el flujo se ha hecho más lento en tres de los ocho puentes, pero aseguró que existe un contacto directo con las autoridades estadounidenses, tanto el Departamento de Estado, como las aduanas y el Departamento de Seguridad.

En este sentido, Ebrard detalló que se ha incremento de un promedio de 55 mil a más de 100 mil el número de personas que han sido presentadas ante las autoridades estadounidenses durante el mes de marzo.

Reconoció que a pesar de que eso genera cuestionamientos respecto a que México no está deteniendo el flujo migratorio, en los hechos algo está sucediendo que está cambiando los flujos de migrantes que avanzan hacia Estados Unidos, pues los inmigrantes ya no llegan por las tradicionales caravanas.

En días pasados, el mandatario Donald Trump había amenazado con cerrar la frontera sur si el Gobierno mexicano no hacía nada por detener a los migrantes que atraviesan el país.

Sobre el tema, el canciller descartó que el Gobierno mexicano haya cambiado drásticamente su estrategia migratoria tras los dichos de Trump sobre cerrar la frontera.

Más temprano, el presidente de EU dijo que México está haciendo una gran diferencia en migración al detener a los centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. No obstante, reiteró que está preparado para cerrar la frontera a pesar de que habría un impacto negativo en la economía, argumentando que necesita "tener seguridad".

Por otro lado, Ebrard Casaubón señaló que toda persona que entre a territorio mexicano tendrá que solicitar un registro.

Con información de Magali Juárez*