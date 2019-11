Comando ataca familia en Michoacán; hay al menos dos muertos

Un comando armado atacó este jueves a una familia dejando un saldo de dos muertos y tres niños heridos, en el conflictivo municipio de Jacona, Michoacán.

El ataque se registró alrededor de las 3:20 horas en una casa de la calle Francisco González Bocanegra, de la colonia Miguel Hidalgo, según fuentes consultadas por El Financiero.

La madre y uno de sus hijos perdieron la vida durante la agresión, mientras que tres más de sus infantes, entre ellos una niña, fueron lesionados por armas de fuego.

Los fallecidos son María Teresa Reyes Chávez, de 44 años de edad, y su hijo Luis C., de 14 años.

Lo anterior fue informado por fuentes policiales, quienes agregaron que todos los heridos son menores de edad e identificados como Monserrat C., José Armando C., José Manuel C.

Los lesionados fueron llevados a un hospital de Zamora a bordo de ambulancias de Protección Civil Municipal y una patrulla de la Policía Michoacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los agresores.