Colegio Cervantes colocará detectores de metales en la entrada

Saltillo, Coah.-La directiva del Colegio Cervantes acordó como una medidas de seguridad, colocar arcos detectores de metales a la entrada de la institución y propuso a los padres adquirir mochilas transparentes para coadyuvar en las revisiones.

“Nos dicen que ya lo mandaron pedir y están en espera de colocación”...”que iban a manejar básicamente que las mochilas se quedaran aquí y que los cuadernos con la tarea, iban y traían los niños”.

La revisión se realizaría en presencia de los padres, y lo menores dejarían la mochila en el salón, llevando a casa y regresando de ella sólo con los útiles de la tarea.

Mientras, en busca de recobrar la tranquilidad y la cotidianidad que el tiroteo les arrebató, la comunidad estudiantil continúa bajo tratamiento emocional.

“Por esa parte me siento un poquito más tranquilo, sobre todo la niña, es lo que importa, que se sienta segura. Ella me dice que si, que se siente un poquito más tranquila, no se, esperemos a ver qué dice si empieza mañana jueves o el lunes”, dijo un padre de familia.

“Han estado trabajando en cada uno de estos días con diferentes equipos, con diferentes grupos; todavía no está definido si regresan mañana, el colegio emitirá un boletín informativo donde avisen de manera oficial si mañana o si será hasta el lunes”, detalló Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación de Coahuila.

A pesar de los trabajos de coordinacion entre la institución y el gobierno del estado, algunos padres de familia anunciaron la posibilidad de dejar el colegio.