Colectivas en Hidalgo hacen 'pintas virtuales' en protesta por desapariciones y feminicidios

Colectivas feministas de Hidalgo protestaron de manera virtual el lunes, con la edición de imágenes en las que aparecen pintas en lugares públicos del estado.

En las imágenes, se observan zonas arqueológicas e iglesias con frases como "No estamos todas", "No es no", "Vivas nos queremos", "Si tocan a una, respondemos todas", entre otras.

La colectiva Aquelarre Cihuacóatl señaló en redes sociales que todos los monumentos están intactos, pues nadie realmente los rayó y se trató de una protesta simbólica.

"Sus preciosas piedras siguen intactas, sin embargo de muchas mujeres no se puede decir lo mismo", apuntaron.

El sábado 29 de agosto, las feministas locales salieron a las calles para pedir justicia por las desapariciones y los asesinatos de mujeres en Hidalgo; al 25 de julio, se habían registrado 10 casos de feminicidios en el año.

Las mujeres apuntaron que no han recibido respuestas tras esta manifestación, por lo que continuaron con la protesta virtual.

La Colectiva Feminista Mujeres de Tule compartió un comunicado el lunes en relación a las pintas, explicando que esta protesta virtual fue "solo una prueba para visibilizar que no les importan nuestras vidas. Que se preocupan y ofenden mucho más por unas paredes y unos monumentos rayados, que por toda la violencia, las desapariciones y feminicidios en Hidalgo".

"Y esto no termina. Seguiremos exigiendo hasta que obtengamos respuestas, soluciones y hasta que se haga justicia por Mariana, Yazmin, Alondra, Fabiola, Ana Karen y todas las que ya no están", subrayaron en un comunicado.

Quadratín