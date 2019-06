Coldwell pide declarar por caso de Agro Nitrogenados

El secretario de Energía durante la administración de Enrique Peña Nieto, Pedro Joaquín Coldwell, solicitó ayer que la Fiscalía General de la República (FGR) lo cite a declarar por el caso de la compra de la planta Agro Nitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por medio de un comunicado, mencionó que a través de los medios de comunicación se enteró que su nombre, junto con el de otros exintegrantes del Consejo de Administración de Pemex, está siendo relacionado con las indagatorias por la adquisición que, en enero 2014, hizo Pemex de la planta de Agro Nitrogenados.

“Al respecto, le he solicitado al Fiscal General de la República, conforme al derecho que me asiste, proceda a citarme para efectos de informarme en qué indagatorias se me relaciona”, apuntó el exfuncionario.

Indicó que es un derecho fundamental de las personas ser informadas, “sin demora y de manera detallada”, del contenido de las investigaciones que instruya la autoridad competente.

“Además, la sociedad mexicana reclama una investigación a fondo, objetiva e imparcial, y es mi voluntad contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean de mi conocimiento”, agregó.

Recordó que tiene más de 45 años de trayectoria pública, “siempre actuando de buena fe, con estricto apego a la ley y a los principios de honestidad y honradez que norman mi conducta”.

Por ello, dijo que espera que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, se sirva convocarlo a comparecer en términos de ley.

El fin de semana pasado, Gertz Manero, en una entrevista con la cadena Televisa, aseguró que la investigación de la Fiscalía por el caso de Agro Nitrogenados alcanzaría a todos los miembros del Consejo de Administración de Pemex que estaban en funciones durante la compra de la compañía de fertilizantes.

Como parte de la pesquisa, hace unos días fue detenido en España el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México.