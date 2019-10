Cofepris asegura que es 'mediática e inducida' la falta de medicamentos

El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Novelo Baeza, consideró que el desabasto de medicamentos en el sector salud es mediático.

El funcionario compareció ayer ante los integrantes de la Comisión de Salud del Senado, la cual está presidida por el legislador de Morena Miguel Ángel Navarro.

En ese marco, criticó que se use tanto a los niños enfermos de cáncer, como a sus padres, quienes han exigido que se garantice el abasto del medicamento metotrexato.

“Tuve la buena ventura de recibir a un grupo de papás que están en esta problemática con sus niños, que no deben ser usados por ninguna instancia para sensibilizar a nadie, los niños son sagrados”, dijo.

El titular de la Cofepris desmarcó al Gobierno federal del desabasto de metotrexato, del que responsabilizó al Laboratorio Pisa por irregularidades en su proceso de producción.

“Dijimos que no había habido ni había y nos aventuramos a decir que no habría ni habrá desabasto. Yo soy responsable de las respuestas que doy y digo que había un desabasto mediático y aún creo que peor un desabasto inducido o un desabasto por descuido administrativo”, soltó el funcionario.

Detalló que siete de 17 plantas centrales de mezcla de Pisa para la producción de metotrexato fueron clausuradas porque no pasaron la prueba de esterilidad, ya se encontró una bacteria llamada Bacillus Simplex.

Destacó que no se trató de una irregularidad administrativa, sino de fallas que podrían poner en riesgo la salud de personas.

Adelantó que Laboratorios Pisa se comprometió a que lunes de la semana próxima estará en condiciones de que sus plantas sean verificadas y de retomar la fabricación del fármaco.

“De las 17 plantas centrales de mezcla que Pisa tiene como filiales en el país, siete fueron clausuradas, porque se encontraron irregularidades en los procesos. Entonces ha sido una serie de incumplimientos.

“(Sin embargo) no se ha llegado al desabasto, (porque) Pisa no es el único, como cordialmente dicen algunos. Pisa es monopólico, es una forma muy suave de ocultar lo monopólico que es grave y así fueron las circunstancias. Si el día siete –que es el próximo lunes– nosotros visitamos y encontramos a Pisa cumpliendo la norma, aplaudiremos a Pisa, no hay nada contra ninguna industria, ninguna empresa”, aclaró.