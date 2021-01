Cofece multará a varios bancos globales por manipulación en el mercado de bonos: Bloomberg

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) planea multar a varios bancos globales y operadores individuales luego de dictaminar que conspiraron para manipular los precios de los bonos en pesos a principios de la década pasada, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La decisión, a la que se llegó el 14 de enero, se hará pública en los próximos días, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el fallo no ha sido anunciado.

No quedó claro de inmediato qué empresas e individuos serán multados. Pero la unidad de investigación de la comisión encontró evidencia en 2019 de colusión de las unidades mexicanas de Barclays, Bank of America, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Deutsche Bank y JPMorgan Chase & Co., así como Banco Santander México y Citigroup. La unidad local de Citibanamex.

Un portavoz de la comisión antimonopolio declinó hacer comentarios. La agencia tiene prohibido hablar públicamente sobre sus fallos hasta que todas las partes involucradas hayan sido notificadas.

JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank y Barclays declinaron hacer comentarios, y un portavoz de Santander México dijo que la compañía comentaría cuando Cofece resuelva públicamente el asunto. BBVA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los bancos podrían enfrentar multas de hasta el 10 por ciento de los ingresos de sus unidades locales según la ley mexicana, pero aún no está claro si todas las empresas que fueron nombradas en 2019 serán multadas o qué tan grandes serán los impuestos. Once comerciantes actuales y anteriores también testificaron en el caso, según muestran los registros en el sitio web de la comisión antimonopolio. Los bancos fueron notificados el jueves y viernes, dijo una de las personas.

Estar atrasado

La decisión del regulador antimonopolio marcaría una reprimenda poco común para los bancos y comerciantes en México, donde la pena de cárcel por delitos financieros es extremadamente rara y las multas relativamente pequeñas. México quedó rezagado con respecto a otros países hace casi una década después de que los reguladores descubrieron la manipulación en los mercados de tasas de interés en Estados Unidos y Europa.

“México estaba atrasado en cuanto a la investigación de una posible colusión entre comerciantes, pero dado que eso ya era un gran problema en EU o Reino Unido, esos reguladores influyeron en los bancos y trabajaron para abordar el problema en México incluso antes de que la agencia antimonopolio comenzara a investigue”, dijo Sergio Luna, el execonomista jefe de Citibanamex, quien renunció a fines del año pasado y ahora trabaja como consultor.

El fallo antimonopolio, que una de las personas dijo que tiene alrededor de 2 mil páginas, sigue a una investigación lanzada en 2016 que analizó 10 años de conversaciones de comerciantes y registros bancarios.

Si bien Cofece dijo originalmente que estaba investigando a los bancos por conspirar para manipular los precios tanto en las subastas del Banco de México como en las ventas a fondos y clientes, los cargos se centran en una supuesta manipulación de precios en el mercado secundario durante la primera parte de la última década, dijeron las personas. El caso no incluye evidencia sobre las subastas del banco central, dijeron.

El año pasado, Barclays y JPMorgan acordaron pagar un total de 20.7 millones de dólares para liquidar los cargos en Nueva York de que sus filiales mexicanas conspiraron con otros bancos para vender bonos mexicanos a precios inflados a los fondos de pensiones estadounidenses. Ese caso se derivó de la información recopilada en la investigación de Cofece. El juez estadounidense luego desestimó los cargos contra el resto de los bancos, argumentando que no tenía jurisdicción sobre la presunta manipulación en México.

El caso de EU cita transcripciones obtenidas por Cofece que supuestamente muestran que los comerciantes formaron salas de chat, incluida una llamada "escuadrón de hámsters", donde discutían los pedidos de los clientes y los intercambios coordinados.

El regulador de valores y banca de México hizo su propia investigación y multó a seis bancos y operadores globales a fines de 2018 por un total de poco más de 1 millón de dólares por manipular los volúmenes de negociación de bonos.

