Cobro de piso y venganza entre grupos criminales, líneas de investigación en Veracruz: fiscal local

El cobro de piso o una acción de venganza entre grupos delincuenciales se están estudiando en el ataque al bar 'Caballo Blanco' en Veracruz, dijo Jorge Winckler, fiscal del estado.

Agregó que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, no está mal informado y que le falta experiencia.

"Me he reunido muchas veces con el gobernador. No veo que sea un tipo mal intencionado, pero creo que alrededor de él hay gente que lo malaconseja. Puede ser por falta de experiencia o porque su grupo le quiere causar daño", dijo en entrevista con Grupo Fórmula.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación del ataque al bar 'Caballo Blanco', en Coatzacoalcos, Veracruz, que dejó un saldo de al menos 28 muertos.

Los cuerpos de emergencia acudieron la noche del martes al centro nocturno conocido como 'Caballo Blanco' para sofocar un incendió que fue reportado luego de que se escucharan algunas explosiones en su interior.

La noche del martes un grupo de sujetos irrumpió en el bar White Horse (Caballo Blanco), ubicado en calle Román Marín número 1408, casi esquina con Ignacio Zaragoza, colonia Palma Sola.

Tras amagar al personal, dispararon y prendieron fuego al lugar donde había al menos 40 personas, entre ellos empleados del lugar (bailarinas, meseros, cantineros y vigilantes), así como clientes.

El gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, dijo que el principal sospechoso de haber ordenado el ataque es Ricardo Romero Villegas, 'La Loca', señalado como operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Más tarde, la FGR aseguró que “no se cuenta con pruebas que permitan establecer con precisión y en forma indudable” que Ricardo Romero Villegas, 'La Loca', operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Coatzacoalcos, Veracruz, haya participado en el ataque al bar.