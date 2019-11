CNTE pide a AMLO participar en planes de estudio de las escuelas normales

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) expuso que busca participar en la elaboración de los planes de estudio y en los programas académicos de las escuelas normales, con lo que, según Enrique Enríquez, dirigente de la sección 9, mejoraría los contenidos en los libros de texto.

“Mas allá del presupuesto vamos a participar en los planes y programas de las normales”, dijo este miércoles ante medios de comunicación, luego de su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Refirió que se trata de una petición hecha al titular del Ejecutivo Federal desde las primeras reuniones que sostuvieron, y más allá de la mejora en la infraestructura, se trata de “mejorar planes, programas, contenidos, libros de texto. Más allá del presupuesto que debe aumentar en términos reales”.

Enríquez explicó que, en el encuentro privado, en el que también estuvieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, fueron ingresados 66 casos más de profesores cesados para su reinstalación, a los que se suman 302 que ya habían sido resueltos.

Cuestionado sobre el primer año de gobierno del Presidente, consideró que se va avanzando poco a poco, y recordó que con la administración de Enrique Peña Nieto, jamás se tuvo un diálogo similar.

“Hemos logrado que se le quite lo punitivo a la reforma. No hemos acabado, vamos caminando, no es suficiente, seguimos fuera del 123, necesitamos regresar totalmente al 123 apartado B”, apuntó.

La nueva reunión con el presidente López Obrador será el próximo 7 de enero “para ver en qué procesos se avanza”.