CNTE niega acuerdos con diputados e insiste en conocer dictamen sobre reforma educativa

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la reunión que sostuvieron líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma; el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y la presidenta de la comisión de Educación, Adela Piña, no hay acuerdos, aseguró el dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, Eloy López.

En conferencia afuera de la Cámara de Diputados, el docente insistió que el bloqueo a los accesos del recinto legislativo se mantendrá por 48 con el objetivo de presionar a los legisladores y conocer el dictamen a fin de que sus bases, lo analicen.

Explicó que en la reunión se les negó el acceso al documento, por protocolos legales, ya que nadie puede conocerlo antes de la discusión en las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales.

"Queremos recalcar que sí queremos incidir y hacer valer nuestros derechos, queremos que se aplace la entrega del dictamen al pleno. Lo que pedimos es que se considere por lo menos el 123 constitucional para que se reconstruya el escalafón", agregó.

Además, López comentó que se consultará a las bases para determinar las próximas acciones, ante la posible reunión de las comisiones para votar el dictamen.

"No podemos mencionar si estamos defraudados o no porque no esperamos mayor expectativa de un Gobierno. Entendemos que cambian los personajes pero quizá el régimen aún no ha cambiado", añadió.