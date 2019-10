CNDH debe agilizar su atención a quejas, no es Ministerio Público: Ricardo Bucio

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe mejorar y agilizar la atención de las quejas, ya que no es Ministerio Público, opinó este miércoles Ricardo Bucio, aspirante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

"La atención a las quejas tiene que mejorarse sustantivamente, agilizarse, no puede ser tan formalista, tan largo el proceso, tiene que ser inmediato el proceso", detalló en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

"La ley dice que el procedimiento sea breve y sencillo, y lo menos formalista posible porque no es Ministerio Público. La Comisión no ve delitos, no tiene que hacer investigaciones como si fueran delitos", añadió.

Hasta este miércoles, el Senado de la República contabilizó 57 postulaciones para el relevo de Luis Raúl González Pérez como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Entre los interesados destacan juristas reconocidos, funcionarios federales, un exombudsperson estatal, un activista a favor de los migrantes, y otros perfiles.

En el Senado de la República se ha visto desfilar a varios aspirantes que buscan reunirse con senadores de todos los grupos parlamentarios para exponerles sus planes de trabajo y semblanzas curriculares.

En esa lista de 57 mujeres y hombres que buscan demostrar que tienen el perfil ideal para liderar a la CNDH, aparece Arturo Peimbert Calvo, licenciado en Derecho y titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca de 2012 a 2019; exmiembro de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO); de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), y del Comité Interinstitucional del Estado de Oaxaca para la Atención y Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y sus Familias.