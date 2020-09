Claridad en recursos a Salud y etiquetar fondo de vacunas en el PEF 2021: partidos

Grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados anunciaron que, en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021, demandarán claridad en la asignación de recursos para el Sector Salud y que se etiquete el fondo para la compra de vacunas.

El líder del PRI, René Juárez, alertó que “el incremento que se anuncia para el Sector Salud, que es de alrededor del 11 por ciento, incluye al IMSS y al ISSSTE. Me parece que es bueno que se apoyen estas dos instituciones y también garantizan, hasta donde así se expresó, que el personal que se contrató con motivo de la pandemia, es decir, estos 50 mil doctores, médicos, enfermeras, personal de apoyo, van a permanecer en la plantilla del sector salud”.

Pero “lo que yo observo es que no se queda establecido con claridad dónde están los 50 mil millones que se van a requerir, cifra del gobierno, para comprar la vacuna contra el COVID-19. Yo creo que ahí se tiene que revisar para que se asigne claramente dónde están los miles de millones que se requieren para la vacuna, que eso es lo más importante”, dijo.

Explicó que “si no hay vacuna no se va a resolver el problema, y el Presupuesto no especifica con claridad, no hay una partida que diga: para la vacuna del COVID aquí están los 50 mil millones, 40 mil millones, lo que se vaya a requerir.

“Sí hay un apartado de vacunas, pero no está especificado, ahí es donde creo que hace falta especificarlo”, precisó.

El secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, de Morena, consideró que es necesario elevar los ingresos fiscales y pidió a la Secretaría de Hacienda y a los legisladores “pensar en alternativas” para incrementar fondos para salud.

“El paquete económico ciertamente se observa ajustado, pero tiene la característica principal de estar diseñado para enfrentar la crisis y tranquilizar a los mercados internacionales”, dijo.

Sin embargo “se deben hacer esfuerzos para evitar la reducción del espacio fiscal, porque no puede ser para siempre que los ingresos no crezcan y hay que pensar alternativas, porque eso es lo prudente”, dijo.

Estimó que también “los diputados de Morena tenemos que generar propuestas que enriquezcan la discusión, buscando opciones de corto y de mediano plazo para mejorar la recaudación".

La diputada del PAN, María Sandoval, acusó que “lejos de poner todos los esfuerzos en combatir al enemigo común, que es el virus y sus consecuencias, se utilizan todos los recursos del Estado para hacer juicios sumarios en contra de gobernadores, en contra de los adversarios políticos”. Criticó que “el diálogo republicano entre Poderes se limita sólo a los proyectos presidenciales”.

Consultada sobre el tema, la vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clouthier, aclaró que “el tema de la vacuna se está atendiendo desde ahorita y no será atendido durante el 2021, porque para las compras de las mismas tiene que darse un anticipo”.

“En los presupuestos no viene tampoco para compra de medicamento A, para compra de medicamento B, para compra de medicamento C. El tema de las vacunas, y así lo expresó el canciller Ebrard y lo ha presentado en la conferencia mañanera, y de los mecanismos propios en los cuales se va a adquirir se hacen con anticipos en este año”.