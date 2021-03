CJNG se deslinda de la masacre de 11 personas en Tonalá, Jalisco

Circula un video en redes sociales en el que aparecen sujetos armados, con el rostro cubierto con capuchas, usando gorras y vistiendo atuendos táctico- militares, los cuales rodean a un individuo que se muestra leyendo un documento.

El individuo, se evidencia como representante del Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), y deslinda al grupo de la masacre registrada en la colonia La Jauja, de Tonalá, donde fueron victimados 11 trabajadores de la construcción.

El individuo se refiere al CJNG como ‘empresa’, “nosotros el Cártel Jalisco Nueva Generación, se deslinda por completo de los hechos ocurridos en Tonalá, donde murió gente inocente, gentes trabajadoras que fueron víctimas de un asesino; la fiscalía y el fiscal saben perfectamente lo que ocurrió, pero han mentido al querer confundir a todos con el cuento de que el ataque contra esas personas fue un fuego cruzado. Mentiras! la fiscalía sabe que el autor de esa masacre fue un sujeto apodado ‘el Loco’, ‘el Primo’ o ‘el Marino’, que trae una camioneta Explorer negra, y qué hizo eso, y se dio a la fuga con rumbo al Cerro del Gato. Fiscal General: ya no le mienta pueblo de Jalisco; usted ya tiene esta información, pero quiere darle ‘carpetazo’ a este asunto porque insiste que los albañiles murieron en un fuego cruzado”.

El sujeto aludido, es mencionado en investigaciones ministeriales, como integrante de la escisión del CJNG, denominada ‘La Nueva Plaza’, ‘el Cártel del 2’, o ‘Los Cholos’, que domina el trasiego de droga en el oriente del Area Metropolitana de Guadalajara, y registra acciones en Puerto Vallarta, y parte de la costa de la entidad; como antecedente de su confrontación destaca el caso de la desaparición y homicidio de tres estudiantes de cine.

El individuo que habla en el video reclamó reiteradamente al Fiscal Gerardo Octavio Solis Gómez, por su declaración el día de los hechos, “No mienta fiscal, no hubo ningún enfrentamiento, la mujer que fue lesionada, y que ahí estaba, fue testigo de cómo ‘el Marino’ llegó con un ‘cuerno de chivo’, y disparó contra todos los trabajadores; nuestra empresa también quiere dar con el responsable de esta matanza, y lo vamos a encontrar, pero si queremos repetir, que nosotros no tenemos nada que ver con los hechos, y con el sujeto que conocen muy bien en Fiscalía; no vamos a descansar hasta dar con ese sujeto enfermo, pero ustedes en la fiscalía también hagan su trabajo, informen bien y digan las cosas como son. Nosotros no matamos gente inocente tampoco a trabajadores indefensos que nada hicieron para merecer esto. Atentamente Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Por otra parte, este jueves, el Fiscal General de Jalisco declaró que el multihomicidio ocurrido en la colonia La Jauja, está relacionado con, al menos, otras dos carpetas de investigación, "ya fueron localizadas un par de carpetas relacionadas, o que tienen algún vínculo en relación a este hecho y partiendo de esa base, esperamos poder encontrar algunos puntos de trabajo que nos permitan encontrar otro tipo de hipótesis o vínculos para llegar hasta los responsables".

Te puede interesar:

Identifican a las víctimas de la multiejecución en Jalisco