Ciudadanía pierde confianza cuando el presidente no sigue indicaciones de sana distancia: Chertorivski

La ciudadanía pierde la confianza en las indicaciones que el Gobierno le da ante el nuevo coronavirus COVID-19, debido a que su máxima autoridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sigue estas recomendaciones, consideró Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud de México.

"La autoridad tiene que ser congruente con lo que nos mandata. No puede ser, esto no es solo reprobable, sino preocupante, que la autoridad nos pida que tengamos distanciamiento social, que no haya abrazos, que no nos demos la mano y que nuestras máximas autoridades sigan en eventos públicos, en mitines, en ceremonias, como si no pasara nada", opinó en en entrevista para La Silla Roja con Leonardo Kourchenko, Enrique Quintana y Víctor Piz.

"El jueves por la noche se reunió el Consejo de Salubridad, pero se reúnen sin las mínimas consideraciones de distanciamiento, cuando no tenemos el ejemplo de la autoridad de lo que nos está pidiendo hacer, entonces se rompe la confianza y la fórmula que tendría que velar para que la crisis sanitaria pasara lo mejor posible pues está hoy muy quebrada y es lo primero que tiene que recuperar la autoridad", abundó al respecto.

Este domingo, el número de casos confirmados de coronavirus en México subió a 316, de acuerdo con lo informado este domingo por Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica. Lo que representa 65 casos más respecto al sábado.

La funcionaria también indicó que los casos sospechosos se incrementaron a 793.

El jueves pasado, el Consejo de Salubridad General reconoció al nuevo coronavirus COVID-19 como una “enfermedad grave de atención prioritaria” y señaló que se decidió adelantar medidas típicamente recomendadas de la Fase 2 -conocida como de Dispersión Comunitaria-, como la reprogramación, cancelación de eventos masivos y suspensión de actividades escolares y no esenciales del gobierno.

Al respecto, Salomón Chertorivski consideró que las decisiones del Consejo fueron limitadas

"Sí son muy limitadas las definiciones que tomaron, es parte del protocolo reconocerla como enfermedad grave, eso hace que ya entra al catalogo de enfermedades. Lo que se esperaba es que se diera a conocer qué se nos pedía a los ciudadanos y a los organismo públicos y privados para que vayamos tomando nuestras decisiones", argumentó.

"En ese consejo se espera que los individuos que representan a las instituciones, las presenten con fuerza y se resuelva a través del dialogo para llegar a una conclusión, pero si los representantes del gobierno van a ese consejo a seguir órdenes es un flaco favor que le estamos haciendo a la emergencia", consideró.