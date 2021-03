Citan diputados para el martes al auditor del NAIM, Agustín Caso

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados, Mario Rodríguez, informó que sus legisladores integrantes acordaron este miércoles citar a comparecer hasta el próximo martes al auditor especial de desempeño, Agustín Caso, autor de la auditoría “errónea” del costo financiero que tuvo la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, y que generó el enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que, debido a que sólo está separado de su cargo de manera temporal, acude en su calidad de funcionario público y “esperamos que se pueda presentar”.

Luego de los reclamos del Presidente y del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la ASF y el propio auditor Caso admitieron que hubo “errores en la metodología". Mientras que el Ejecutivo sostiene que el costo de la cancelación del aeropuerto es de alrededor de 100 mil millones de pesos, la ASF concluyó que es de más de 331 mil millones.

El diputado Mario Rodríguez adelantó que “yo no veo el escenario” de la eventual remoción del titular de la ASF, David Colmenares Páramo, ya que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia en San Lázaro está llevando ya la investigación sobre el caso particular del aeropuerto y no se ve otro escenario.

Los diputados programaron también reuniones posteriores con el resto de los auditores, para la revisión de los informes de auditorías de los demás sectores, como se hace en cada entrega. El diputado también aclaró que las demás auditorías no se han puesto en duda ni se han cuestionado sus resultados en la Cámara de Diputados.

