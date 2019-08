Científicos piden no estigmatizar los transgénicos; entregan carta a AMLO

Ante reiterados “atentados contra la biotecnología” y la estigmatización que se ha dado de los transgénicos, un grupo de 140 científicos, entre ellos ganadores de premios nacionales de ciencias, pidieron que se analice el tema de la siembra de organismos genéticamente modificados antes de que se legisle o atiendan solicitudes ciudadanas para prohibir los transgénicos.

Los investigadores Agustín López Munguía del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y Enrique Galindo, expresidente de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, acompañados de otros premios nacionales y biotecnólogos, entregaron una carta en Palacio Nacional solicitando descartar una petición entregada en junio a la Presidencia para expedir un decreto que prohíba el uso de transgénicos en México.

Esa solicitud, entregada a finales de dicho mes, fue firmada por organizaciones sociales y 200 ciudadanos a título personal, en la que celebran las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha afirmado que en México “no se permitirá el uso de transgénicos”.

Al respecto, el doctor Enrique Galindo recordó que desde la campaña electoral del ahora presidente, se difundió un proyecto para ciencia y tecnología por parte de la ahora directora del Consejo para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla, en el que se hablaba de limitar la investigación de organismos genéticamente modificados.

Después, en enero, la senadora Ana Lilia Rivera presentó una iniciativa para la Ley de Ciencia y Tecnología en la que proponía la desaparición de los organismos de consulta del Gobierno federal, y de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), y luego la presentación de una “propuesta ciudadana” para evitar el uso de transgénicos.

“Yo creo que lo más preocupante de toda esta serie, porque no solamente es un indicador, son varios indicadores -por eso viene el presidente de la Sociedad Mexicana de Biotecnología, Adelfo Escalante, que está entregando el documento, pero además venimos tres expresidentes y miembros de la mesa directiva-, por eso estamos en la comunidad biotecnológica muy preocupados porque nunca había sucedido en la historia del país que se estigmatizara a un área de la ciencia y la tecnología como es la biotecnología”, dijo el también premio nacional de ciencias.

El científico detalló que si se eliminara la investigación biotecnológica de organismos genéticamente modificados, regresaría unas tres décadas a México en innovaciones de este tipo. Lo anterior, dijo, se anudaría con la reducción de presupuestos y políticas de austeridad en campos en los que es necesaria una mayor inversión.

“Ha sido muy difícil construir el sistema científico, tecnológico y de innovación en México, tenemos 50 años trabajando en eso y es muy fácil de destruir con políticas, con ahorros que realmente ni van a ahorrar tanto pero sí van a causar un daño muy fuerte a la infraestructura científica y sobre todo a la infraestructura humana que es la que realmente es la protagonista principal”, añadió.

Ante la serie de sucesos en contra de los transgénicos, así como la postura del presidente de no permitir el cultivo de estas semillas, el doctor Agustín López Munguía aseguró que es necesario revisar el uso de los transgénicos, pero basado en investigaciones y no en rumores o temores que no tienen fundamentos.

“A lo que estamos llamando es a que esto se debata, a que no se tomen decisiones a priori, basadas en temores, en rumores y en falsa ciencia”, solicitó.

Destacó que actualmente cerca de 100 mil hectáreas de algodón genéticamente modificado se siembra, además de que hay pruebas con semillas de alfalfa ysoya, que dejó de sembrarse por permisos que no se han discutido.

“Sembraba soya, se dejó de hacer por un problema básicamente que no se ha discutido. Se estaba sembrando soya en el sur y por un problema que no tiene que ver ni con inocuidad alimentaria, ni con un problema ecológico, sino que tiene que ver con los costos que implica exportar a Alemania la miel orgánica, por toda esa problemática, se vetó la siembra de soya”, detalló.