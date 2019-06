Chomksy, Villoro y decenas de intelectuales rechazan actividad militar en zona zapatista

Diversos intelectuales, organizaciones y personalidades de corte nacional e internacional publicaron una carta en la que manifestaron su preocupación por la creciente actividad militar en los territorios de las comunidades zapatistas y por la situación actual en la que se encuentra "aquel rincón olvidado del sureste mexicano: Chiapas".

"Este no es un manifiesto ideológico ni una declaratoria de postura frente a los cambios políticos en México, es un mensaje de genuina preocupación por lo que se siente que se avecina en ese abajo que después de 25 años, de 500 años, sigue resistiéndose al exterminio y al olvido", escriben al abrir sus líneas en la Carta contra la militarización y en solidaridad con las Comunidades Zapatistas y los Pueblos Indígenas de México difundida a través de la cuenta de Facebook Nodo de Derechos Humanos, uno de los firmantes.

El documento fue firmado por 36 organizaciones, 65 extranjeros entre los que se encuentran: Noam Chomsky , Arundhati Roy , Boaventura De Souza Santos, Eric Toussaint y Carlos Taibo, entre otros; además de 92 mexicanos como: Juan Villoro, Ely Guerra , Oscar Chávez , Francisco Barrios “El Mastuerzo”.

El grupo de firmantes acentuó su preocupación sobre "la creciente actividad militar en los territorios de las comunidades zapatistas. Vemos que en medio de la compleja situación de seguridad que vive México, el camino de la militarización del país esté tomando más fuerza aún. Es una señal de alerta que bajo la muy cuestionada estrategia en torno a la Guardia Nacional.

"Es contradictorio que cuando los datos del propio Gobierno de México indican que la zona Zapatista es de las de más bajo índice delictivo, la estrategia de seguridad se dirija de manera amenazante ante esas zonas que son de los pocos santuarios de libertad y seguridad para el México de abajo. Eso parece una estrategia de guerra", escriben en el documento.

El grupo apuntó que aunque entre los firmantes está un conjunto de personas que "podemos ver la administración de Andrés Manuel López Obrador con esperanza o escepticismo, todos somos personas que soñamos con un Mundo distinto, mejor".

Finalmente, señalaron que observan un proceso creciente de hostilidad hacia resistencias auténticas "que se oponen a proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Plan Integral Morelos".

Texto íntegro de la carta

Carta contra la militarización y en solidaridad con las Comunidades Zapatistas y los Pueblos Indígenas de México

NODO DE DERECHOS HUMANOS·LUNES, 17 DE JUNIO DE 2019

A quién todavía esté dispuesto a escuchar

Este es un mensaje de preocupación por la vida, por la dignidad. Los que firmamos esta carta estamos preocupados por lo que está pasando, nuevamente, en aquel rincón olvidado del sureste mexicano que se convirtió en el corazón de la esperanza y la rebeldía, Chiapas.

Este no es un manifiesto ideológico ni una declaratoria de postura frente a los cambios políticos que están ocurriendo en México, es un mensaje de genuina preocupación por lo que se siente que se avecina en ese abajo que después de 25 años, de 500 años, sigue resistiéndose al exterminio y al olvido. Nos preocupan aquellos que durante un cuarto de siglo han luchado por su autonomía, que han puesto la dignidad por encima del pragmatismo político, que han sido un ejemplo de libertad en un mundo encadenado por el miedo, nos preocupan los Zapatistas.

Nos preocupa enterarnos de la creciente actividad militar en los territorios de las comunidades Zapatistas. Vemos que en medio de la compleja situación de seguridad que vive México, el camino de la militarización del país esté tomando más fuerza aún. Es una señal de alerta que bajo la muy cuestionada estrategia en torno a la Guardia Nacional, ésta sea como ha ocurrido tantas veces una fuerza de “seguridad” que no distinga entre crimen y resistencia, entre crueldad y digna rebeldía. Es contradictorio que cuando los datos del propio Gobierno de México indican que la zona Zapatista es de las de más bajo índice delictivo, la estrategia de seguridad se dirija de manera amenazante ante esas zonas que son de los pocos santuarios de libertad y seguridad para el México de abajo. Eso más que una estrategia de seguridad parece una estrategia de guerra.

Aunque entre los firmantes estemos un conjunto diverso de personas que podemos ver la administración de Andrés Manuel López Obrador con esperanza o escepticismo, todos somos personas que soñamos con un Mundo distinto, mejor. Los que nos sumamos a estas palabras creemos que un cambio en México no puede ocurrir bajo una sombra de pragmatismo político, cediendo ante presiones que llevan al autoritarismo, al despojo y a la violencia en beneficio del 1%, ni con la descalificación de voces críticas que con su autenticidad y consistencia se han ganado el respeto del mundo.

Vemos un proceso creciente de hostilidad hacia resistencias auténticas, históricas y legítimas que se oponen a proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Plan Integral Morelos, entre otros. Nos preocupa enterarnos de los recientes homicidios de integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Nos preocupa la posibilidad de que esta nueva administración, como sus antecesores, liberales o conservadores, nuevamente orille a los pueblos indígenas al borde del exterminio.

El mundo está mirando con ojos y corazón lo que pasa en México y en Chiapas.

¡Alto a la guerra contra los Zapatistas y los Pueblos Indígenas de México!

