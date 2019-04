Chocan en el Senado por estrategia de seguridad

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador provocó ayer en el pleno del Senado una “minicrisis” que derivó primero en un ríspido choque entre Morena y la oposición, y la cita al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para que comparezca.

PAN, PRI y PRD solicitaron al presidente de la mesa directiva, Martí Batres, retirar el dictamen del orden día para que no fuera publicado en primera lectura, ya que “es ilegal” porque no sólo no se apega a la reforma de la Guardia Nacional, sino además, se aprobó en comisiones sin la comparecencia del secretario.

“El mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército o, en las zonas costeras, de la Armada de México”, se lee en la estrategia enviada por el Ejecutivo en febrero, antes de que se aprobara la reforma de la Guardia Nacional.

Batres informó que por acuerdo de la mesa directiva, el secretario Durazo comparecerá el 23 de abril; sometió a votación y se resolvió dar trámite a la primera lectura del dictamen con 60 votos a favor y 41 en contra. Lo anterior fue a propuesta del líder de Morena, Ricardo Monreal, quien, además, planteó que, para superar la “minicrisis”, el dictamen se enviara a la Junta de Coordinación Política para recoger los planteamientos de la oposición.

Así, la mesa directiva dio trámite a la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Después de desahogar el encuentro con el funcionario federal, se dará el trámite de segunda lectura al dictamen para su eventual discusión y, en su caso, aprobación. “No tenemos ningún inconveniente, porque es una estrategia que al gobierno federal le interesa y que el Senado como Cámara exclusiva de este asunto, está muy interesado en revisarla, discutirla y deliberarla”, dijo Monreal.

El pleno aprobó un acuerdo sobre el procedimiento para que el Senado ejerza la atribución prevista en los artículos 69 y 76 de la Constitución, en relación con la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, antes de que concluya el segundo periodo ordinario.