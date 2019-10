Celebro que se actúe para combatir la corrupción: AMLO sobre suspensión de juez

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este viernes que se actúe contra la corrupción en el Poder Judicial, luego de la suspensión del magistrado Jorge Arturo Camero Campos.

"Yo celebro que se actúe en el Poder Judicial para combatir la corrupción. Desde luego, no se puede condenar a nadie sin presentar pruebas, sin llevar a cabo un proceso como lo establece la ley", indicó el mandatario, y resaltó que esto es un hecho inédito.

"Tengo entendido que se trata de un depósito de 80 millones de pesos", puntualizó AMLO.

Camero Campos otorgó una suspensión provisional de amparo contra el aeropuerto de Santa Lucía.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió al magistrado de Distrito por supuestos actos de corrupción dentro y fuera del Poder Judicial de la Federación, explicó el jueves el ministro presidente Arturo Zaldívar.

Campero es integrante del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, y en junio pasado formó parte del grupo que concedió el recurso al colectivo #NoMásDerroches, y ordenaron preservar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Afirmó que, anteriormente, aunque la Judicatura existía, nunca se castigaba a los jueces pues había mucho hermetismo, por eso celebraba la situación.

Señaló que quienes han sido afectados por esta decisión acusarán que se trató de una represalia, pero que tendrán que probar si lo es, así como también las autoridades tendrán que probar que existe corrupción.

López Obrador aseguró que no conoce a Camero y dijo que todas las personas tienen derecho a defenderse de acusaciones.

"Yo ni sabía de la existencia de este magistrado, hasta ahora me estoy enterando. No nos metemos nosotros en estos asuntos. Sí celebro que no se tolere la corrupción (...), también con el matiz de que nadie puede ser juzgado a priori, no es la justicia y luego averiguas. No. Todo mundo tiene derecho a defenderse legalmente, pero si hay indicios de corrupción, no se puede ejercer el cargo", apuntó.