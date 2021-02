Celebramos que Biden cancele el muro, es un hecho histórico: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este viernes que su homólogo estadounidense, Joe Biden, haya cancelado la construcción del muro fronterizo.

"Estamos muy de acuerdo en que se cancele la construcción del muro, este es un tema que celebramos porque el muro se ha venido construyendo desde hace algún tiempo (...) Es un hecho histórico", apuntó en su conferencia matutina.

El jueves, el presidente de Estados Unidos puso fin a la declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur, la cual comparte con México, según informó Biden en una carta enviada a la líder demócrata Nancy Pelosi.

Esta orden había sido proclamada por el expresidente Donald Trump, el 15 de febrero de 2019, bajo el nombre de Proclamación 9844.

"Informo que he emitido una proclamación que pone fin a la emergencia nacional declarada por primera vez en la Proclamación 9844 del 15 de febrero de 2019 (declarando una emergencia nacional relacionada con la frontera sur de Estados Unidos). He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada", puntualiza el texto.

Además, añade el anuncio de que desde la nueva administración no se desviarán más dólares de contribuyentes estadounidenses para construir el muro fronterizo, por lo que Biden se encuentra dirigiendo una revisión cuidadosa de los recursos asignados o redirigidos con ese fin.

En tanto, López Obrador destacó que los diversos presidentes de EU, tanto demócratas como republicanos, han construido su propio pedazo de muro fronterizo.

También destacó el compromiso de EU con regularizar la situación de migrantes, incluidos a los y las mexicanas.

"Es un cambio en cuanto a que ya no van a mantener a migrantes esperando su autorización de asilo en nuestro país, sino que van a tenerlos en territorio estadounidense, esperando a que les resuelvan. Nosotros tenemos en México alrededor de 6 mil migrantes esperando que les resuelvan sobre sus asuntos", indicó.

AMLO recordó que la nueva política migratoria en EU no significa que las puertas de la frontera norte ya estén abiertas, pues en los hechos no hay aún nada concreto y se está delineando esta política.

