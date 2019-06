CDMX elimina negocios de líderes sindicales del sector salud que costaban 500 mdp anuales

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que se han eliminado diversos negocios que tenían los líderes sindicales en el sector salud y que ya hay una investigación por venta de plazas tanto en la Contraloría como en la Procuraduría General de la Ciudad de México.

“Había muchos negocios en la Secretaría de Salud, por ejemplo, se contrataba de manera privada la distribución de medicamentos, eso tenía un costo de cerca de 500 millones de pesos al año”, dijo.

En conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que si bien no puede negar que no hay un abasto completo en hospitales y centros de salud, se ha buscado que la Secretaría de Salud capitalina sea la encargada del control de los nosocomios y no el sindicato.

“Se ha hecho un trabajo muy importante para que el sindicato, particularmente alguna de las secciones que tienen que ver con salud, dejaran de controlar la operación de los hospitales. En algún momento comentamos que eran los líderes sindicales de los propios hospitales quienes determinaban horarios de médicos y enfermeras”, detalló.

Reconoció que si bien existen retrasos en las licitaciones de medicamentos, estos se han controlado pues el gobierno federal es el que vincula la distribución de medicinas en los hospitales. Insistió en que se ha logrado aprovechar el recurso destinado al sector salud, a través de un programa para la logística de la distribución que opera la Secretaría de Salud.

La jefa de Gobierno también dio a conocer que ya se realiza una investigación tanto en la Contraloría como en la Procuraduría General de Justicia capitalina contra Héctor Carreón, de la Sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, por dos temas, uno tiene que ver con los medicamentos y el otro por la venta de plazas.