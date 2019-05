CDMX declara desierta licitación para Cablebús; se hará por invitación restringida

El Gobierno de la Ciudad de México declaró este jueves desierta la licitación para la construcción de la Línea 1 del Cablebús, cuyo inicio de obra estaba programado para el 27 de mayo, y continuará la licitación bajo invitación restringida.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la decisión se tomó porque ninguna de las tres empresas que llegaron al final del concurso cumplió con los requisitos, principalmente la oferta económica.

“Nuestro objetivo es hacer una invitación restringida porque de toda la revisión en realidad son tres empresas las que finalmente pueden hacerlo", dijo tras un evento de entrega de créditos.

"Entonces la próxima semana queremos hacer la invitación restringida de tal manera que que no se retrase el proyecto, pero el proyecto se va a hacer de eso no hay duda; no podemos estar a expensas de que se suban de precio las empresas o que de plano se tiren al piso para ganar una licitación", destacó.

Entrevistada luego de un evento de entrega de créditos en el deportivo Plan Sexenal, de la alcaldía Miguel Hidalgo, Sheinbaum Pardo aclaró que el retraso en la construcción de la Línea 1 del Cablebús no será significativo; prevé que sea de alrededor de un mes, mientras que la licitación para la Línea 2 se lanzará en junio.

Los tres consorcios que llegaron al final de la licitación son: Alfa Proveedores y Contratistas con Leitner, cuya oferta fue la más barata con un monto de dos mil 771 millones 858 mil 293 pesos; Doppelmayr Seilbahnen GmBH con Gami Ingeniería e Instalaciones, cuya propuesta fue la más cara por un total de cuatro mil 89 millones 437 mil 953 pesos; y Arquitectonic-K Inmobiliaria, Geotecnia Control de Calidad y Construcciones y Constructora Gaype con un ofrecimiento por dos mil 910 millones 513 mil 23 pesos.