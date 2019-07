IP 'celebra' decisión de Hacienda de adelantar licitaciones de 2020

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), celebró este martes el paquete de inversión anunciado por la Secretaría de Hacienda de 485 mil millones de pesos que ayudará a impulsar la economía que, dijo, se "ha desacelerado rápidamente".

“Es una buena propuesta. Nosotros celebramos que la Secretaría de Hacienda esté actuando de inmediato, tratando de revertir los números que ustedes ya conocen. La economía va desacelerándose muy rápidamente y estimamos que esa cifra va a impulsar de una manera importante el gasto y la inversión para que podamos, de alguna forma, tener un mejor comportamiento de la demanda agregada", declaró.

Sobre si el sector privado propondrá otras áreas para que se avancen más licitaciones, Salazar señaló que "Hacienda ha visto con mucho detalle su capacidad. Es una cifra muy importante la que anunció ayer, yo supondría, porque no he visto a detalle ni he platicado con el Secretario de Hacienda, que se analizó cuál era el máximo que se podía adelantar y es lo que se está intentando hacer”.

Para el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), el plan de la Secretaría de Hacienda es una estrategia que abona a dinamizar la economía, generando factores que aceleren procesos de inversión.

“Es una buena medida y un recurso al que el nuevo secretario de hacienda está recurriendo para recuperar los tiempos de inactividad generados por la falta de inversión derivada de la incertidumbre y factores derivados de las condiciones que se presentaron con el cambio de régimen y los recortes de la austeridad republicana”, dijo a El Financiero.

Calificó de muy positiva la canalización de créditos por 270 mil millones de pesos para 130 mil Pequeñas y Medianas Empresas,y 370 mil micro negocios, además de la ampliación de la cadena productiva de Nacional Financiera (Nafin) en apoyo de 16 mil nuevos negocios.

También la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), respaldó el programa a través de un comunicado.

"El anuncio de nuevas inversiones es, sin duda, una buena noticia para el país y representa un cambio positivo en la política económica del Gobierno. Si el mercado interno crece, se refleja en los bolsillos de las personas", dijo el presidente nacional de Canacintra, Enoch Castellanos.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, anunció el lunes una serie de medidas para impulsar la economía , entre las que se incluye el adelantar las licitaciones programadas para 2020, la creación de infraestructura con "proyectos de inversión sin impacto presupuestal" y apoyos a la inversión y al consumo.

De acuerdo con Herrera, la dependencia a su cargo prevé destinar 116 mil millones de pesos para acelerar contrataciones y adelantar licitaciones para 2020.

Con información de Leticia Hernández*