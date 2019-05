Catean casa de Emilio Lozoya; iban por él

La casa de Emilio Lozoya fue cateada esta noche, de acuerdo con su abogado Javier Coello.

"La están cateando (su casa) están lo abogados, y también catearon la casa del papá de Emilio, que no tiene nada que ver en esto, pero son los mandamientos. Sí las catearon, no encontraron nada y esperamos que lleguen otros cateos", afirmó en entrevista con Milenio Televisión.

Coello sostuvo que las autoridades iban por Lozoya, y que la propiedad fue la que se ubica en Lomas de Bezares.

"La misma que fue comprada desde 2012, antes de que (Emilio Lozoya) entrara a la Función Pública. Iban buscándolo a él y obvio no estaba en casa. Los abogados no me han informado si quedó asegurada", detalló.

Al ser cuestionado si las autoridades estaban intentando de ejecutar la orden de aprehensión, Coello lo afirmó al reaccionar por el cateo a la casa del padre del exdirector de la petrolera.

"Me quejo de que 'a poco van a encontrarlo en casa de sus papás', que son gente mayor".

Un juez federal giró este martes una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya por presuntos actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta investigación es la primera de alto perfil iniciada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia de México en diciembre con la promesa de acabar con la corrupción en la segunda mayor economía de América Latina.

El lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas de Lozoya; de su hermana, Susana Gilda; así como del dueño de Altos Hornos de México.

“Se le congelan las cuentas a Emilio Lozoya (y) como está relacionada AHMSA también se congeló (sus cuentas bancarias)”, confirmó a El Financiero, Santiago Nieto, titular de la UIF.

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, detalló en una entrevista que la investigación se centra en transferencias de dinero que AHMSA realizó a una filial fantasma de la gigante brasileña Odebrecht, que a su vez hizo llegar los recursos a cuentas de Lozoya.

Las transacciones comenzaron días después de que Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, compró en 2014 a un supuesto sobreprecio, una planta de producción de fertilizantes que contenía maquinaría ‘chatarra’ o inservible (que estaba en poder de AHMSA), confirmaron fuentes a El Financiero. Esta recompra se llevó cuando Lozoya estaba al frente de la petrolera.

Según la Auditoría Superior de la Federación, la compra se realizó con un sobrecosto de hasta 620 millones de pesos.

Lozoya fue inhabilitado como servidor público por un periodo de 10 años, informó el 22 de mayo la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Con información de Reuters, Notimex, Jeanette Leyva, Zenyazen Flores y Atzayaelh Torres*