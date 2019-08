Carta de Rosario Robles solo tiene valor mediático, no jurídico: Zaldívar

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró este miércoles que la carta que hace unos días le envió Rosario Robles no tiene trascendencia jurídica, pero sí efectos meramente mediáticos.

“Es una carta con efectos meramente mediáticos, no tiene ninguna trascendencia jurídica. Yo no tengo atribuciones para incidir en las decisiones de los jueces, nunca lo he hecho y nunca lo haré, de tal suerte que creo que se envió simplemente para los medios, pero jurídicamente no tiene relevancia”, declaró en entrevista con Grupo Fórmula.

El lunes, los abogados de la titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregaron en la Oficialía de Partes de la Suprema Corte una carta en la que Robles pidió un juicio justo en su contra por las imputación que hará en su contra la Fiscalía General de la República (FGR) por la llamada 'Estafa Maestra'.

"No tengo nada que esconder por lo que me presentaré el jueves 8 (de agosto) como ordena la autoridad. Solo pido justicia. Ni más ni menos", señaló en el escrito que también fue dado a conocer en sus redes sociales.

En el documento, Robles pidió a Zaldívar que el Poder Judicial sea "garante de una actuación imparcial con relación a la causa penal 314/2019", esto después de que señalara ser una víctima de un “linchamiento mediático” que, aseguró, ha influido en los órganos encargados de procuración de justicia.

Señaló que el proceso no solo ha puesto en riesgo su integridad y derechos a la honra y debido proceso, sino que también a expuesto a su hija, quien ha sido colocada “en una situación de peligro frente a la delincuencia que se dedica al secuestro”.

Advirtió que todo este panorama ejemplifica el llamado “efecto corruptor” que el propio ministro Zaldívar evidenció en el caso de la francesa Florence Cassez, acusada de secuestro y liberada por la Suprema Corte por violaciones al debido proceso.

“Este caso ejemplifica para mí lo que usted llamó 'el efecto corruptor' en el proceso penal por la interferencia y el juicio mediático (...) Por todas estas razones y porque en este caso ha habido filtraciones indebidas y violaciones a mis derechos, le pido con todo respeto que en el proceso al que se ve sometida se consideren todos estos hechos para que no influyan en el ánimo del juzgador”, agregó.