Cancillería afirma que México tendrá voz y espacio en el G-20

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asistirá a la cumbre del G-20 que se realiza en Japón, México tendrá el mismo nivel de incidencia y el mismo espacio, como integrante de pleno derecho y miembro fundador de foro internacional, aseguró este jueves el subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura.

Afirmó que "no habrá pasos en esta cumbre donde la voz de México no se escuche y donde México no esté presente en los próximos dos días", pues estará representado por el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, quienes participarán en igualdad de circunstancias y en los mismos espacios formales e informales que el resto de las delegaciones.

En entrevista en Aristegui Noticias, el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que los países integrantes del Grupo de los 20 (G-20) han dado todas las cortesías y facilidades para tener encuentros bilaterales con México por su economía y su papel para lograr consensos en temas importantes.

Comentó que las delegaciones de los países participantes organizan los temas que presentarán los presidentes en la cumbre, entre ellos el cambio climático, el proteccionismo y respeto a las reglas de comercio internacional, que son los que generarán mayor discusión.

Refirió que México y Japón presidirán el tema de la lucha contra la corrupción con el propósito de mandar mensajes contundentes sobre la necesidad de respetar los acuerdos internacionales en la materia para generar transparencia en los proyectos vinculados a infraestructura o a la gestión de empresas públicas o privadas en el ámbito global.

En cuanto al tema migratorio, Julián Ventura señaló que Marcelo Ebrard buscará el apoyo de Japón y Corea para atender esta problemática en las fronteras de México, a lo que ya se han sumado la Unión Europea, España y Alemania.

Expuso que el tema migratorio no solo se presenta en Centroamérica, sino también en la cuenca del Meditarráneo, por lo que subrayó la necesidad de una mayor cooperación internacional para proteger los derechos de los migrantes.

Aunque admitió que el tema migratorio es complejo porque los países tienen un enfoque diferente del asunto, enfatizó que México tiene su propia dinámica y se busca enviar una señal política de privilegiar la cooperación internacional para que este fenómeno sea seguro y ordenado a nivel global.