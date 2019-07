Campaña contra adicciones y depresión de jóvenes se reforzará: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se reforzará la campaña nacional de combate a las adicciones, a través de la atención a jóvenes con problemas de drogas y depresión, en su gira por hospitales del IMSS en Chiapas.

“Por eso es muy importante lo que hacen los psicólogos, el programa Caras (Centro de Atención Rural para Adolescentes). Lo vamos a reforzar porque necesitamos atender y orientar mucho a los jóvenes, porque está por iniciar una campaña para reducir el consumo de drogas, porque si no lo bajamos el consumo, será muy difícil resolver el problema de la violencia”, señaló.

En la sede del Hospital San Felipe Ecatepec, que atiende a población rural de las etnias Tzeltal y Tzotzil y que otorga 21 mil 287 mil personas anuales, el jefe del Ejecutivo reiteró que su gobierno va apoyar mucho a los jóvenes, porque se les abandonó durante el sexenio pasado.

Recordó que “cuando ya estaba la campaña de orientación para medios de información pregunté: ¿Cómo se atiende a los jóvenes?, ¿qué se está haciendo para atender a los jóvenes que padecen de depresión y que hay que fortalecer su autoestima?”.

“¿Qué se está haciendo por los jóvenes que ya tienen una adicción?, ¿en dónde se atienden? No hay nada en el país. Lo que he visto, y por eso se va a fortalecer”, añadió.

Por ello, instruyó al subsecretario de Salud que observe bien la experiencia del programa 'Caras'. “Necesitamos fortalecer, porque hacemos una campaña y decimos: no a las drogas, y los jóvenes, estoy seguro de que nos van a hacer caso y van a decir: ‘A ver, pero ¿dónde voy?, ¿quién me orienta?, ¿dónde me van a tratar?”.

El mandatario resaltó que para ello, se busca contar con infraestructura “que ahora no tenemos, pero esto es parte de los programas de apoyo a los jóvenes".

López Obrador descartó la desaparición del programa IMSS Bienestar. Por el contrario dijo que este se mejorará con cuatro acciones: abasto de medicamentos, más médicos y especialistas, regularización del personal eventual y mejorar las instalaciones hospitalarias.