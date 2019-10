Calderón responde a Zaldívar: mi gobierno fue respetuoso de otros Poderes

El expresidente Vicente Calderón respondió este jueves a los señalamientos del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, al sostener que su gobierno fue respetuoso de otros Poderes y jamás ejerció una presión indebida.

Zaldívar dijo más temprano este jueves que las presuntas presiones recibidas por el expresidente Felipe Calderón fueron, en particular, por los casos de la Guardería ABC y Florence Cassez.

A lo que Calderón escribió a través de cuenta de Twitter: "mi gobierno fue respetuoso de otros Poderes. En los casos donde el Ejecutivo fue parte ante la @SCJN , sus representantes expresaron los argumentos que a su juicio eran procedentes. Jamás una presión indebida, mucho menos una amenaza, abierta o velada".

Calderón continuó al afirmar que "tan es así que el ministro presidente no señala en qué consisten las presiones que invoca, ni circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es entendible que ya no se hable del tema porque no hay más que agregar. Lo verdaderamente grave es lo que está ocurriendo ahora mismo".

Zaldívar expresó a medio día, en conferencia de prensa, que "voy simplemente a apelar a lo que fue y es público para todos. Pueden ver la prensa de aquella época cuando presenté el proyecto de la Guardería ABC, el linchamiento mediático y la operación de Estado para denostarme en lo personal y a mi proyecto.

"Ahí están las pruebas de lo sucedido en lo público y, en el caso Florence Cassez, hubo presión mediática hacia un ministro y hacia un proyecto, las declaraciones y discursos que hizo el entonces presidente de la República, que conocen y son públicas".

El ministro presidente de la Suprema Corte detalló que no era la primera vez que hacía pública esta situación.

El martes por la noche, el jurista refirió en una entrevista realizada en Canal Once que por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador nunca ha recibido insinuaciones, recomendaciones ni presiones en los asuntos que este órgano judicial maneja, pero sí en el sexenio de Calderón.