(Calderón) le pegó 'un garrotazo a lo tonto al avispero' y desató la violencia en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este viernes indirectamente a Felipe Calderón a quien culpó por la violencia desatada en México desde su administración.

"En dos sexenios perdieron la vida, desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, alrededor de 250 mil mexicanos", dijo.

El presidente retomó el tema durante el intercambio de declaraciones que sostuvo con el periodista Jorge Ramos sobre el número de homicidios en México.

Ramos señaló que en los primeros tres meses del Gobierno de López Obrador, esta cifra llegó a los 8 mil 524 homicidios por lo que de seguir continuar con la tendencia, dijo, 2019 será el año"más sangriento en la historia moderna de México".

A esto respondió el mandatario, quien dijo que el número relacionado con este crimen sí está disminuyendo gracias a la estrategia implementada por el Gobierno.

"Nosotros atendiendo este tema, Jorge, no había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque no podía el Ejército ni la Marina atender, por ley no estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública (...) Ahora hay coordinación", apuntó.

"Pero no ha resultado, señor presidente", señaló Ramos.

"Claro que sí hay resultados", reclamó el mandatario.