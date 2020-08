Calderón debe estar tranquilo si nunca supo qué hacía García Luna, dice López Obrador

El mandatario Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles al expresidente Felipe Calderón tranquilidad ante el juicio que se sigue contra Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante su sexenio, en Estados Unidos.

"Si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en seis años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, ¿pues de qué se va a preocupar? Debería estar tranquilo, pero que no me eche a mí la culpa", dijo en su conferencia matutina.

El lunes, el titular del Ejecutivo aseguró que, con base en las acusaciones contra el exfuncionario federal, sí se podía hablar que México fue un 'Narcoestado'.

"Llegó a hablarse de un 'Narcoestado' y yo sinceramente, en ese entonces, pensaba de que no era correcto clasificar así al Estado mexicano, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un 'Narcoestado' porque estaba tomado el Gobierno", comentó.

El presidente criticó que quienes tenían a su cargo el combate a la delincuencia en realidad estaban al servicio de ella.

Genaro García Luna, que vivía en Miami antes de ser acusado, es señalado por recibir decenas de millones de dólares en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

A esto respondió Calderón, a quien García Luna sirvió como encargado de la seguridad pública del país. El expresidente panista aseguró que las declaraciones de López Obrador eran un ataque en su contra.

“Es un hostigamiento político por arte de presidente y su gente contra mí. Todo yo, todo es Calderón, es ganas de revancha política, hay que decirlo claro y fuerte”, declaró en entrevista con Grupo Fórmula.