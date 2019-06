Calderón cuestiona despliegue de la Guardia Nacional en frontera

El expresidente Felipe Calderón afirmó que es "preocupante, indebido y muy lamentable" que el Gobierno mexicano haya comprometido el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera cuando dicho cuerpo de seguridad no fue creado para ser policía migratoria, y menos por imposición de otro país.

“Me parece que no es su papel, no fue para lo que fue creada la Guardia Nacional y menos a imposición de un país extranjero, eso me parece totalmente indebido, muy lamentable”, dijo.

Además, afirmó que el Gobierno de Donald Trump abusa de México con el acuerdo migratorio para frenar la aplicación de aranceles. Al respecto, dijo que el envío de migrantes al país cuando se rechace su solicitud de asilo, aún cuando no sean mexicanos, traerá muchas complicaciones.

Entrevistado en el marco de la asamblea constitutiva de 'México Libre' (asociación política que pretende registrar ante el INE), en la alcaldía de Miguel Hidalgo, el exmandatario explicó su preocupación por el acuerdo que compromete el uso de la Guardia.

"Me preocupa que al destinar elementos de la Guardia Nacional en número de seis mil que son más o menos los que se van a alcanzar a reclutar este año, se va a desviar el esfuerzo de la Guardia Nacional en el propósito que todos los mexicanos queremos que es de seguridad para todos los mexicanos", sostuvo.

Al abundar sobre el abuso del presidente norteamericano en el tema del asilo, dijo que "se está asumiendo una agenda negativa que no es la nuestra y se están incorporando elementos que México había rechazado siempre, por ejemplo, hubo mucha tensión en mi gobierno con Estados Unidos porque nosotros exigíamos que mostraran la nacionalidad mexicana de gente que deportaban hacia México".

Ahora, indicó, el gobierno está asumiendo la obligación de recibir a quienes han solicitado asilo en Estados Unidos pero no los aceptan y "nos los van a mandar para acá, lo cual por supuesto es un abuso de Estados Unidos".

El ex mandatario señaló que "es una postura que a mi juicio no se debió haber admitido, eso nos puede complicar severamente porque podríamos tener posiblemente migrantes solicitando asilo con razón o sin ella no solo de Centroamérica sino de África, de Asia, de China y de todo el mundo y puede ser una gran complicación para México".

Calderón Hinojosa dijo también que lo positivo del arreglo es que se logró parar la ofensiva mediática de Trump en el tema de los aranceles, sin embargo todo lo demás es negativo, incluso cuestionó la validez de los acuerdos.

“Yo tengo una duda que habrá que platicar con los expertos, pero quizá ese acuerdo no sea válido hasta que sea aprobado por el Senado de la República, porque es un tratado en todo caso, siendo obligaciones para ambos países, que debe ser aprobado por el Senado, si es que tiene esta naturaleza, si no, que nos lo expliquen”, apuntó.