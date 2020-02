Cae por desfalco, está en prisión, pero Imjuve aún la mantiene como tesorera

María del Carmen Ramírez Jasso, quien fue directora de Presupuesto de la Dirección General de Recursos Financieros de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la gestión de Miguel Ángel Mancera, detenida y en prisión preventiva desde el sábado pasado por desfalco, aún se mantiene como Directora de Finanzas del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

La todavía funcionaria sigue en el portal del Instituto como la tesorera, pese a que fue capturada junto con Óscar Armando Peña Avendaño, quien fue director Administrativo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, también por el mismo hecho: daño al erario por 293 millones de pesos.

Ni el director del Imjuve, Guillermo Rafael Santiago –quien supo de la detención desde que ocurrió, pues la directora de Finanzas fue arrestada afuera de la dependencia, frente a directivos del Imjuve– ni la misma institución han dado alguna postura sobre la detención, pese a que Ramírez Jasso incluso ya fue vinculada a proceso junto con Peña Avendaño.

Trabajadores del Instituto, que pidieron anonimato, aseguraron que el Imjuve no ha hecho nada “porque la gente que se quedó no sabe procesar la nómina y aún no sale la otra quincena”.

Los exfuncionarios fueron aprehendidos por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de la Ciudad de México, y fueron remitidos al penal de Santa Martha Acatitla y al Reclusorio Norte, respectivamente.

Ambos son señalados de suspender los pagos por concepto de cuotas de jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del 31 abril de 2016 al 31 diciembre de 2017, lo que generó un adeudo a la hacienda pública por más de 293 millones de pesos.