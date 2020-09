Cada consejero electoral obedeció a intereses y los presionaron: Margarita Zavala

Margarita Zavala consideró este miércoles que los consejeros electorales fueron presionados para que no le otorgaran a México Libre el registro como partido político.

"Supongo que hay otra presión o que cada consejero obedeció a intereses y los presionaron. Lo entiendo así porque es todo violatorio a derecho y al debido proceso", indicó la también exprimera dama de México en entrevista con El Financiero Bloomberg.

"Negar el registro a millones de mexicanos, creo que hubo, sin duda, una presión mayor", detalló.

Agregó que aunque se encuentra decepcionada de que se le haya negado el registro a México Libre, también confía en que el Tribunal electoral resolverá esta injusticia.

"Nosotros en México Libre estamos mirando a tribunal y estamos seguros de que esta injusticia se reparará y obtendremos el registro", indicó.

"No me quita la esperanza, pero es importante que sigamos frente al tribunal, y los magistrados sabrán reconocer su vocación y su misión que tienen en momentos tan importantes de México", agregó.

El viernes pasado, el Consejo General del INE determinó que dicha organización no debía obtener el registro debido a que recibió aportaciones por un monto de un millón 60 mil pesos que fueron hechas mediante el dispositivo Clip, lo cual impidió identificar la identidad de los aportantes de ese dinero.

El consejero Ciro Murayama detalló en Twitter que, desde agosto de 2019, ya se le había advertido a México Libre que no debía seguir recibiendo dinero a través de Clip, lo cual siguió sucediendo.

Sin embargo, Calderón aseguró que, contrario a lo alegado por el funcionario electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) seguía aceptando hasta junio de este año que se recibieran aportaciones por Clip.

El único requisito que les pidió el instituto, abundó el exmandatario, es que se dieran detalles de la cuenta de los donantes, los cuales, afirmó, siempre estuvieron plenamente identificados.

Incluso, Calderón compartió una lista con donantes de México Libre.

Sin embargo, estos donativos no fueron las únicas irregularidades que, de acuerdo con el INE, se detectaron en México Libre, también afiliaciones realizadas en instalaciones religiosas, así como el uso de recursos públicos, aportaciones de personas no identificadas y gastos no justificados.

El sábado pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un triunfo para el país la decisión del Instituto Nacional Electoral de no otorgarle el registro como partido político a la organización México Libre.

Al respecto, Margarita Zavala aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador influyó en la decisión del INE

A lo que AMLO contestó ese día que el instituto hubiera enfrentado su "final" si concedía el registro como partido político a México Libre.