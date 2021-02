Cabeza de Vaca acusó desde agosto que denuncia en su contra salió de un dirigente de Morena

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, sabía desde agosto pasado de una denuncia penal en su contra por presuntas actividades delincuenciales.

Él mismo lo hizo saber públicamente, durante una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y ante Olga Sánchez Cordero, secretaría de Gobernación, a quien amagó con difundir videos de miembros del Gobierno de la 4T reunidos con miembros del narcotráfico.

“El Gobierno federal pide un trato que no da, con una mano pide un trato de Estado y con la otra da bofetadas de partido”, dijo García Cabeza de Vaca el 19 de agosto durante el encuentro celebrado en San Luis Potosí.

“Esta semana un miembro y aspirante a dirigir el partido de Morena denunció al gobernador de Tamaulipas por supuestas complicidades con la delincuencia organizada...”, acusó García Cabeza de Vaca y agregó:

“Lo digo con toda claridad, no voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República, cuyos propósitos sean meramente electorales, a mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena, no voy a permitir que se debilite al estado de Tamaulipas para enfrentar al crimen organizado”, señaló.

Recordó la reunión de Ricardo Peralta, exsubsecretario de Gobernación, con miembros de la delincuencia organizada, encuentro que se dio pese a las advertencias que se le hicieron en el sentido de que las personas con las que se iban a reunir eran integrantes de la delincuencia y algunos de ellos contaban con orden de captura.

Respecto a los señalamientos de García Cabeza de Vaca, se presume que la denuncia en su contra fue presentada por Alejandro Rojas Díaz Durán, exaspirante a dirigir Morena y quien hoy se refirió al tema en su cuenta de Twitter.

“El goberladrón @fgcabezadevaca construyó un cártel delincuencial y criminal. Su fortuna inmobiliaria es de más de 1,200 millones de pesos, además de las millonadas de dinero sucio en paraísos fiscales. Seguiré entregando pruebas a la @FGRMexico”, escribió.

La Fiscalía General de las República (FGR) solicitó ayer el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con base en una investigación por enriquecimiento ilícito por 951 millones de pesos.

Según la solicitud de desafuero presentada ante la Cámara de Diputados, García Cabeza de Vaca es probable responsable de la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

El escrito presentado por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR, advierte que en meses pasados particulares presentaron una denuncia contra el gobernador.

Según la FGR, derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y, pudieron acreditar que entre abril y diciembre de 2019 hubo triangulación financiera atribuible a García Cabeza de Vaca.

Dichos movimientos, según la acusación, le reportaron al mandatario tamaulipeco ingresos por 42 millones de pesos a través de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos.

Por ello, dijo la FGR, se configuró los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, y enriquecimiento ilícito.

Aunado a esta investigación, la FGR mantiene abierta una investigación en la que se menciona a el gobernador de Tamaulipas. Se trata del expediente FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, iniciada tras la denuncia de Emilio Lozoya el 11 de agosto pasado.

En ella señala al menos a 17 políticos, entre ellos ex legisladores, exsecretario de Estado, e incluso los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El exdirector de Pemex acusó a los políticos, entre ellos García Cabeza de Vaca, de recibir millonarios cantidades para aprobar en 2013 la reforma energética. El exdirector de Pemex dijo que entregó más de 500 millones de pesos en sobornos y que parte de ese dinero lo entregó la empresa brasileña Odebrecht.

