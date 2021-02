Cabeza de Vaca acudirá a la Cámara de Diputados para ser notificado por acusaciones en su contra

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, anunció este miércoles que se presentará en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, para ser notificado por los señalamientos en su contra.

"Quiero informarles que, una vez concluido este mensaje, me presentaré ante la Cámara de Diputados para que me notifiquen sobre las acusaciones que me han hecho ante el Ministerio Público", destacó en el acto del Día de la Bandera en su estado.

Cabeza de Vaca aseveró que debía ser llamado a comparecer desde hace tiempo.

"Era de mínima decencia política citarme a comparecer hace un año, no ahora que empiezan las elecciones. ¡Qué casualidad!", declaró.

El gobernador señaló que seguirá trabajando a favor del estado.

"Deben tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza (sic). Voy a seguir luchando por las y los tamaulipecos", puntualizó.

El martes, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió el martes a la Cámara de Diputados desaforar a Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Te puede interesar:

¿De qué acusa la Fiscalía al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca?

Morena hace un uso faccioso de la justicia donde no hay delito: Francisco García Cabeza de Vaca