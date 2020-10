¿Buscas trabajo? El INE te pagará hasta 12 mil pesos al mes por trabajar en el proceso electoral

Si estás buscando una oportunidad laboral, el Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó la convocatoria para personas que estén interesadas en trabajar como capacitadores y supervisores electorales para las elecciones de 2021.

Para los supervisores electorales, el salario estándar es de 10 mil 016 pesos mensuales, pero puede llegar hasta los 12 mil 798.

Mientras que para los capacitadores asistentes electorales, el estándar es de 7 mil 790, pero puede llegar a los 10 mil 572 pesos.

Te contamos cómo puedes postularte y cuáles son los requisitos.

El INE te pedirá dos clases de requisitos, los legales y administrativos.

Legales

-Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de tus derechos civiles y políticos.

-Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial.

-Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media básica (secundaria).

-Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para realizar las funciones del cargo.

-Tener mínimo 18 años y no más de 59 años al día de la jornada electoral.

-No militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna campaña electoral en el último año.

-No haber participado como representante de un partido político con registro vigente, o coalición en alguna elección celebrada en los últimos tres años.

-Ser residente en el distrito electoral uninominal en el que prestarás tus servicios.

Requisitos administrativos

-Presentar credencial para votar vigente, comprobante de trámite o constancia digital de identificación emitida por el INE.

-Presentar Acta de nacimiento (original o copia certificada y copia simple) o, en su caso, carta de naturalización.

-Presentar original y copia del comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses (recibo de luz, teléfono, predial, etc.). No es necesario que aparezca el nombre del interesado en el comprobante.

-Comprobante o constancia de estudios que acredite el nivel educativo que corresponde (original y copia).

-Presentar original y copia de CURP expedido por RENAPO y RFC con homoclave expedida por el SAT (posteriormente se solicitarán al momento de la contratación). El no contar con estos documentos será motivo suficiente para no contratar a la o el aspirante.

-Contar con una carta que acredite su experiencia como docente, manejo o trato con grupos de personas o haber participado en algún proceso electoral federal o local.

-Entregar 5 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro al momento de la contratación.

-Preferentemente saber conducir y contar con licencia de manejo vigente.

-No ser familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el 4º grado, de algún Vocal de la Junta o del Consejo Distrital o Local (consejeros y representantes de partido político, o en su caso, candidatura independiente que ya estén registrados para el PE 2020-2021).

- Asistir a la plática de inducción que impartirá la Junta Distrital Ejecutiva o cursarla en línea.

- Aprobar la evaluación integral (que consiste en la aplicación de un examen de conocimientos, habilidades y actitudes, además de una entrevista) que se realizarán la Junta Distrital Ejecutiva y el Consejo Distrital.

-Disponibilidad de tiempo completo o fuera de lo habitual para prestar sus servicios, adaptándose a la disponibilidad de tiempo de la ciudadanía (incluyendo fines de semana y días festivos).

-Contar con cuenta de correo electrónico válida y vigente.

¿Cómo registrarte?

-Ingresa a la página: https://pef2021-reclutaseycae.ine.mx/loginSEyCAE .

-El sistema te pedirá tu clave de elector, estado y sección electoral.

-Después te solicitará los datos de tu domicilio, así como tus datos curriculares y de experiencia laboral.

-Te pedirá que cargues los archivos de tus documentos.

-Además, verás un video de inducción.

-Por último, deberás firmar la declaratoria bajo protesta de decir verdad que te aparece en el sistema.

Personal del INE se comunicará contigo para informarte si fuiste seleccionado.

"El procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de las y los SE y CAE se realiza considerando la igualdad de oportunidades para todas las personas y sin discriminación alguna por género, origen étnico, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias, identidad sexual o expresión de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas", informó el instituto en la convocatoria.

