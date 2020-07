Fiscalía analiza dar prisión preventiva a Lozoya

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aseguró que confía en las autoridades mexicanas y por ello ofreció una gran cantidad de información sobre los casos Odebrecht y Agronitrogenados, reveló Alejandro Gertz, fiscal General de la República.

En entrevista con Sofía Villalobos para El Financiero-Bloomberg, Gertz Manero señaló que hasta que Lozoya esté en México, la FGR decidirá si buscará mantenerlo en prisión por los delitos que se le imputan, los cuales no prevén prisión preventiva oficiosa.

Precisó que ante las autoridades españolas Lozoya se desistió de todas sus acciones para evitar la extradición y comunicó que viene a México a colaborar.

“A mí me mandó una carta diciendo que tiene una gran cantidad de información y que quiere que la verdad sea la que prevalezca y vamos a ver si eso es cierto y qué pruebas presenta”, dijo Gertz Manero.

-Lozoya tiene elementos para seguir su proceso en libertad por el tipo de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, ¿que podría argumentarse para no dejarlo libre?

-Primero necesito ver qué declara y qué pruebas tiene, hacer una afirmación sobre cualquiera de esas opciones en este momento no es responsable por parte nuestra, eso no lo voy a hacer hasta que no tenga las declaraciones y las pruebas –respondió el funcionario.

Sobre el caso Ayotzinapa, el fiscal aseguró que él es el más interesado en que este asunto ya se aclare, por el bien del país. “Entonces estamos haciendo hasta lo imposible para poder ya dar terminación y certeza a este asunto”, dijo.

Asimismo, acusó que Tomás Zerón, uno de los principales responsables de la ya desechada “verdad histórica”, en vez de enfrentar su responsabilidad, salió huyendo del país. “A aceptación de parte, relevo de pruebas”, señaló.

Puntualizó que Zerón está plenamente ubicado y dijo que se realizan todas las acciones legales para que regrese a México lo antes posible.

Gertz Manero había señalado que Tomás Zerón ya está plenamente ubicado “en un país que no acepta presiones de ninguna naturaleza”, por lo que dijo que se están detallando la solicitud de extradición “para evitar problemas”.

“En estos asuntos internacionales las conductas de los gobiernos tienen que ser absolutamente transparentes, entonces tenemos que hacerlo, pero verdaderamente por nota, para que no vaya a haber ningún problema”, agregó.

Sobre los nuevos restos hallados, dijo que los resultados obtenidos del análisis realizado por la Universidad de Innsbruck ya están listos, pero sólo se está a la espera de ser validados.