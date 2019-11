Buscan dirigir la Comisión de Víctimas... con sobornos

Algunas de las candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) han ofrecido a las víctimas de la violencia puestos al interior de la dependencia a cambio de su respaldo para llegar al cargo, revelaron familiares de víctimas a senadores.

Legisladores integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia del Senado sostuvieron ayer un diálogo con víctimas, como parte del proceso de elección de titular de la CEAV, cuya terna propuesta por el Ejecutivo está integrada por Mara Gómez, Melba Adriana Olvera y María de los Ángeles Haces.

En ese marco, el señor Juan Carlos Trujillo Herrera acusó: “lo que se está buscando es la vieja ruta del PRI: (...) te ofrezco la torta y el gansito, y tienes que venir a apoyarme”.

“Hay candidatas en estos momentos que han ofrecido puestos al interior de la institución para que tengan el respaldo de las familias. Se están burlando del dolor y eso es vulnerarnos aún más”, reprobó.

“Podrán tener doctorados, licenciaturas o ingenierías, pero si no tienen la calidad humana, a mí me vale madre cuánto conocimiento tengan. Yo sí públicamente apoyo a la licenciada Mara (Gómez Pérez), porque ella ha estado desde el día en que asesinaron a mi sobrina”, reveló el señor Carlos Aurelio.

“Yo voto por Mara”, soltó la señora Benita, quien coincidió con la señora María Asunción Estrada, del Colectivo Solecito, cuyo hijo está desaparecido, quien refirió: “Yo me he acercado a la licenciada Mara (Gómez Pérez) y me dice yo te voy a apoyar, entonces uno se acerca donde a uno le pueden apoyar”.

Víctima de desplazamiento forzado del municipio Leonardo Bravo de Guerrero, el señor Mateo Moreno, en su oportunidad, reveló que María de los Ángeles Haces se ha acercado con ellos para ofrecerles apoyo: “por eso mismo hemos decidido, que somos como unas 800 familias, apoyarla. Ella tiene la calidad moral para podernos echar la mano”.

Los senadores Cristóbal Arias (Morena), Emilio Álvarez Icaza (sin partido) y Claudia Anaya (PRI) solicitaron a las víctimas comunicarles el nombre de quiénes les han ofrecido puestos a cambio de su respaldo.

“Si alguna de las candidatas les ofreció dinero, puestos o algún tipo de apoyo por su respaldo, quiero decirles que estamos en tiempos de austeridad. La persona que esté haciendo eso no tiene la calidad ética y moral para presidir la CEAV”, dijo la senadora priista Claudia Anaya.