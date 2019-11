Busca AMLO evitar amparos contra tren

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a realizar una consulta en diciembre para que sean los pobladores quienes decidan si se construirá el tren maya y así evitar que sus adversarios, 'disfrazados de ambientalistas', interpongan amparos en contra de la obra.

Durante su visita a Calakmul, Campeche, ante integrantes de los pueblos ch’ol, tsotsil y tseltal, López Obrador recordó la ola de amparos que se promovieron en contra de la construcción del aeropuerto comercial en la base militar de Santa Lucía y anticipó que lo mismo sucederá con el tren maya.

'Todo esto lo explico porque los conservadores corruptos no quisieran que se hiciera nada. Y no estoy hablando al tante', y añadió, 'porque los conozco, aunque se disfracen de ambientalistas'.

Sin especificar día, lugar o los mecanismos de la consulta, confirmó que será el próximo mes cuando se vote 'si quieren o no quieren'.

'Porque no quiero echar a andar algo que no vaya a terminarse que me pongan tantos obstáculos, tantas piedras en el camino', añadió el Presidente y aprovechó para realizar una primera consulta a mano alzada, a efectos de 'medirle el agua a los camotes'.