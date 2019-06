Barra Mexicana de Abogados pide no 'exponer' a quienes promovieron amparos contra Santa Lucía

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador “no exponer” a los particulares que han interpuesto amparos en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, para “mantener un verdadero Estado de Derecho”.

A través de un escrito dirigido a la Presidencia de la República, Héctor Herrera, presidente de la BMA, explicó que “el pasado 14 de junio el presidente de la República, en conferencia de prensa advirtió que, si sus adversarios logran frenar con amparos el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, los exhibirá para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses. También minimizó los fallos de jueces federales para detener las obras en Santa Lucía y atribuyó esta estrategia actores políticos y económicos”.

Entonces, explicó que “consideramos inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiba la cuestión en el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presiona no dirigen el poder judicial, que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes, o en contravención a la división de poderes, toda vez que todas esas acciones atentan contra el estado de derecho. El ejercicio del derecho a la defensa de las personas y la independencia del poder judicial deben ser ajenos a la intervención de los poderes ejecutivo y legislativo”.

Herrera Ordóñez hizo un exhorto al “Ejecutivo federal para efectivamente establecer y mantener un auténtico Estado de derecho con justicia y democracia incluyendo abstenerse de realizar las acciones referidas (exponer a quienes realizaron amparos)”.

El viernes, durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador advirtió que tras los amparos existe un interés económico y político…y dijo que se expondrán los intereses que tienen.

"Claro que hay un interés político y también económico. Más que nada puedo probar que hay un interés político, porque los que están presentando estos amparos pertenecen a organizaciones contrarias a nosotros. No quiero decir sus nombres, pero sí sabemos.

"Ya no está el Cisen, ya no tenemos oficinas de espionaje, pero tenemos información que nos da la misma gente, los mismos ciudadanos. Sí sabemos que es una estrategia de nuestros adversarios, pero no van a poder, porque legalmente no se está infringiendo ninguna ley (…) Además, si eso lo lograran yo tendría aquí que informar por qué se detiene y quiénes son los responsables; o sea, no iban a quedar en el anonimato: a ver, éste señor que tiene estos intereses presentó un amparo y este juez se lo otorgó, y nosotros consideramos que es injusto", dijo el mandatario nacional.