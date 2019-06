Batres buscará reelegirse como presidente del Senado

“Por parte de Ricardo (Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta) he tenido todo el apoyo” para ser reelecto como presidente de la mesa directiva del Senado, afirmó el senador Martí Batres Guadarrama.

El legislador de Morena expresó ayer, en rueda de prensa, su intención de reelegirse para ocupar la presidencia del Senado a partir del próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de septiembre.

Señaló que la propia ley establece la posibilidad de la reelección no sólo del presidente, sino del conjunto de los integrantes de la mesa directiva, quienes en un 80 por ciento le han manifestado su intención de continuar.

“Por parte de Ricardo he tenido todo el apoyo y además he encontrado muchas muestras de adhesión de mis compañeras y compañeros para mantenerme en la mesa directiva, aunque formalmente no se ha dado todavía ningún proceso de discusión, porque esta renovación se decide hasta finales de agosto”, señaló.

Batres Guadarrama consideró que “se ha hecho un buen trabajo, ha habido dedicación, se ha construido un buen equipo en la mesa directiva y, por lo tanto, me parece que es muy lógico, es muy natural, es muy legítimo que se plantee seguir realizando nuestro trabajo al frente del Senado, de la mesa directiva del Senado de la República”, agregó.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos de la Torre, dio a conocer que su bancada respaldará la reelección de Batres al frente de la Cámara alta.

“Nosotros habremos de respaldarlo porque tenemos claridad de que viene todavía una parte muy significativa de la agenda legislativa que se debe de desahogar y que es clave la conducción, del debate, de la discusión, del análisis que se pueda hacer en el pleno del Senado de la República”, dijo.